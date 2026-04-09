Rutte verwacht mijnenjagers, fregatten of radars van Nederland

WASHINGTON (ANP) - NAVO-topman Mark Rutte verwacht dat Nederland bijvoorbeeld "mijnenjagers, fregatten of radartechnologie" bijdraagt aan een missie om de scheepvaart door de Straat van Hormuz weer op gang te krijgen. De Europese bondgenoten schoten de Verenigde Staten wat traag te hulp, maar leveren inmiddels "alles waar de Amerikanen om vragen", verzekerde Rutte op bezoek in de VS na klachten en dreigementen van president Donald Trump.

Het staakt-het-vuren tussen de VS en Iran is nog maar pril, maar de groep landen die wil helpen de geblokkeerde Straat van Hormuz te heropenen werkt volgens Rutte door. De regering-Trump maant de bondgenoten volgens meerdere media om binnen een paar dagen concrete toezeggingen te doen.

Europese bondgenoten waren "een beetje langzaam, op z'n minst", zei Rutte. Maar de VS kunnen nu vrijwel overal militaire bases en het luchtruim in Europa gebruiken. Soms worden zelfs "burgerluchthavens gesloten omdat Amerikaanse tankvliegtuigen moeten opstijgen".