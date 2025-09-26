AEX sluit met kleine winst, staalconcern ArcelorMittal koploper

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met kleine winst het weekend ingegaan onder aanvoering van staalconcern ArcelorMittal. Ook elders in Europa lieten de aandelenmarkten groene koersenborden zien.

ArcelorMittal won 2,6 procent. Volgens de Duitse zakenkrant Handelsblatt komt de Europese Unie de komende weken waarschijnlijk met invoertarieven van 25 tot 50 procent op Chinees staal en daarvan afgeleide producten. Brussel zou daarmee reageren op de golf aan goedkope importen uit China. Branchegenoten AMG en Aperam stegen tot 2,2 procent in de MidKap. In Frankfurt gingen de staalbedrijven Thyssenkrupp en Salzgitter tot 5,2 procent omhoog.

De AEX eindigde 0,4 procent in de plus op 938,35 punten. De MidKap steeg licht tot 887,56 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt boekten winsten tot 1 procent.