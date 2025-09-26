ECONOMIE
Als je vaak deze Japanse lekkernij eet, is de kans dat je vroeg sterft veel hoger

gezondheid
door Andrei Stiru
vrijdag, 26 september 2025 om 18:13
148758709_m
Wetenschappers hebben ontdekt dat een populaire Japanse maaltijd die wereldwijd wordt geconsumeerd, gelinkt is aan een verhoogd sterftericiso.
Bijna 7.000 Japanners werden door onderzoekers ondervraagd over hun eetgewoontes. Zij waren tussen de 40 en 74 jaar en werden gedurende gemiddeld 4,5 jaar gevolgd. Daarna vroegen de onderzoekers hoe vaak deelnemers ramen aten, een soort dampende noedelsoep uit Japan die je tegenwoordig ook overal in het Westen aantreft.
Wat blijkt is dat mensen die drie keer per week of vaker ramen aten, een 52 procent hoger sterftericiso hadden dan degenen die de lekkernij 1 tot 2 keer per week binnenspeelden. Dit verschil was echter statistisch niet significant in de totale groep. Dat wil zeggen dat je niet met zekerheid kunt zeggen dat het verschil echt door het eten van ramen komt. Het kan ook toeval zijn of door andere factoren worden verklaard.
Waarom is ramen problematisch?
Het antwoord ligt grotendeels in het zoutgehalte. Een gemiddelde kom ramen bevat grote hoeveelheden zout, vooral in de bouillon. De studie toonde aan dat mensen die meer van de bouillon opdrinken, een hoger sterftericiso hebben. Te veel zout verhoogt immers de kans op beroertes en maagkanker.
Opvallend was echter dat ook mensen die heel weinig ramen aten (minder dan maandelijks) ook hogere sterftecijfers hadden. De onderzoekers vermoeden dat dit mensen zijn die op doktersadvies zijn gestopt met het eten van ramen omdat zij al gezondheidsproblemen hadden.
Moet je nu nooit meer ramen eten?
De onderzoekers zeggen wel duidelijk dat dit een observationele studie is; ze kunnen dus niet met zekerheid zeggen dat ramen de oorzaak is van de verhoogde sterftecijfers. Er kunnen andere factoren meespelen die niet werden gemeten.
Bron: The Journal of Nutrition, Health and Aging
