AEX sluit met verlies, SBM Offshore winnaar op het Damrak

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index is maandag met verlies gesloten. Beleggers vrezen voor een escalatie van het geweld in het Midden-Oosten na nieuwe aanvallen van de Verenigde Staten op Iran, waarna Iran een vergeldingsaanval uitvoerde. SBM Offshore profiteerde van de hogere olieprijzen en was de grootste stijger bij de hoofdfondsen. Het aandeel steeg 2,9 procent.

Ondanks het verlies van maandag, is de slotkoers van de Amsterdamse hoofdindex in augustus hoger gesloten dan op de laatste koersdag van juli. De AEX eindigde 0,6 procent lager op 1105,77 punten. Op vrijdag 31 juli was de slotkoers nog 1.099,18 punten. De MidKap daalde maandag 0,8 procent tot 1120,68 punten. Ook Frankfurt en Parijs noteerden minnen tot 1,2 procent. In Londen hadden beleggers een vrije dag.

Brentolie werd 2,9 procent duurder tot 90,69 dollar per vat. Ook de prijs van Amerikaanse olie liep op met 2,6 procent tot 85,59 dollar per vat. Naast SBM Offshore profiteerde het aandeel Shell met een stijging van 0,5 procent.

Rente verhogen

De duurdere olie wakkerde de zorgen over de inflatie verder aan. De Amerikaanse centralebankpresident Kevin Warsh waarschuwde al dat de inflatie in de grootste economie ter wereld "niet noemenswaardig afneemt" en dat beleidsmakers "nog werk te doen hebben" om de prijsstijgingen onder controle te krijgen. De verwachting dat de Federal Reserve de rente mogelijk in september al gaat verhogen, nam daardoor toe.

Betaalbedrijf Adyen was de grootste daler bij de hoofdfondsen met een min van 3,9 procent. Ook de chipbedrijven ASML en ASMI behoorden tot de grote verliezers met een daling van respectievelijk 2,9 procent en 2,2 procent.

Arcadis

AkzoNobel daalde 0,4 procent. Het verfconcern en fusiepartner Axalta willen drie nieuwe leden benoemen voor de raad van bestuur van het gecombineerde bedrijf, na afronding van de geplande fusie tussen de twee bedrijven.

In de MidKap was Arcadis de grootste verliezer met een min van 3,1 procent. Het aandeel van luchtvaartcombinatie Air France-KLM verloor 2,4 procent.