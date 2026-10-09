AEX sluit op nieuw record, ArcelorMittal uitblinker na koopadvies

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is vrijdag met een nieuw slotrecord het weekend ingegaan. Staalconcern ArcelorMittal was een uitblinker in de AEX dankzij een koopadvies van de Zwitserse bank UBS. De chipbedrijven stonden bij de dalers.

ArcelorMittal klom 5,6 procent. Daarmee toonde de koers van ArcelorMittal herstel van de verliezen in de voorgaande dagen. In de MidKap liftte roestvrijstaalbedrijf Aperam mee met een plus van 4,3 procent. Besi, ASMI en ASML zakten tot 1,8 procent in de AEX door een bericht van zakenkrant Financial Times dat de omzet van OpenAI, de eigenaar van ChatGPT, lager uitvalt dan verwacht. KPN daalde 1,8 procent.

De AEX eindigde de handelsweek met een plus van 0,9 procent op 1130,95 punten. Daarmee werd het vorige slotrecord van dinsdag aangescherpt. Toen sloot de hoofdgraadmeter iets boven de 1128 punten.

De MidKap klom 0,8 procent tot 1054,98 punten. In Parijs, Londen en Frankfurt werden winsten tot 1,1 procent op de koersenborden gezet.

Ook de informatieleveranciers Wolters Kluwer en RELX waren gewild in de AEX met stijgingen tot 5,2 procent. Biotechnoloog Pharming klom 3,7 procent in de MidKap. Luchtvaartconcern Air France-KLM sloot de rij bij de middelgrote fondsen op Beursplein 5 met een min van 2,7 procent.

Elektrischebussenbouwer Ebusco kelderde 16,5 procent bij de lokale fondsen in Amsterdam. Het bedrijf kampt met acute geldzorgen. Als de komende weken geen financiering komt om operationele kosten op te vangen, "bestaat er wezenlijke onzekerheid over de continuïteit van Ebusco", aldus een verklaring.

De Duitse autofabrikanten BMW, Mercedes-Benz en Volkswagen wonnen tot ruim 2 procent in Frankfurt. De Europese Unie heeft met China een akkoord gesloten over het verminderen van de hoeveelheid hybride auto's uit het Aziatische land. Dat heeft Eurocommissaris Maroš Šefčovič (Handel) bekendgemaakt in Beijing. Volgens hem kan de export van plug-inhybrides uit China naar Europa hierdoor met meer dan de helft afnemen.