Wat zullen we vandaag eens meenemen van het broodschap? Er zijn zoveel soorten die je aanstaren; je twijfelt nog tussen een donker meergranenbrood vol zaadjes en een gewoon volkorenbrood. Het eerste ziet er gezonder uit. Volgens het Voedingscentrum is dat meestal niet zo: meergranenbrood is noirmaal gesproken niet gezonder dan volkoren.

Wat is het verschil tussen meergranen en volkoren?

Het zit in de wet. Volkorenbrood moet voor 100 procent uit volkorenmeel bestaan, meel waarin de hele graankorrel zit: de meelkern, de kiem en de zemel, het vezelrijke vliesje eromheen. Meergranenbrood hoeft alleen uit minstens drie graansoorten te bestaan. Die mogen ook als witte bloem in het deeg gaan.

Een meergranenbrood kan daardoor wit, bruin of volkoren zijn. Bakkers maken het vaak van bloem, schrijft het Voedingscentrum.

Volkoren Bruin Meergranen Wat de wet eist 100% volkorenmeel voornamelijk volkorenmeel, rest bloem minstens 3 graansoorten Kan van witte bloem zijn nee deels ja Schijf van Vijf ja meestal, vanaf 4,5 g vezel per 100 g meestal, vanaf 4,5 g vezel per 100 g

Waarom die zaadjes weinig zeggen

Pitten en zaden op de korst geven een brood een gezonde uitstraling. De kleur doet dat ook, maar die zegt net zo weinig.

Soms wordt het brood donkerder gemaakt met moutextract of gekaramelliseerd suiker. - Anne Lutgerink, Voedingscentrum

Hoe bakkers en supermarkten dat spelletje spelen, lees je in het stuk over nep-bruinbrood in de supermarkt . Ook het woord volkoren op de verpakking is geen garantie. De NVWA controleerde in juli 2024 190 volkorenproducten van zeven supermarktketens. Bij 51 daarvan, ruim een kwart, stond volkoren ten onrechte op het etiket, meldde Kassa.

Feiten op een rij

Volkorenbrood: wettelijk 100 procent volkorenmeel.

Bruinbrood: minder gezond onder 4,5 gram vezel per 100 gram.

Sinds 1 juli 2022 moet op elk brood staan of het wit-, bruin- of volkorenbrood is.

90 gram volkoren per dag geeft 25 procent minder kans op bepaalde hartziekten, volgens het Voedingscentrum.

Wanneer is meergranen wel een goede keus?

Als het meergranenbrood ook volkoren is. Dan moeten alle graansoorten erin als volkorenmeel zitten, schrijft Kassa. Zo’n brood is net zo gezond als een gewoon volkorenbrood en soms iets vezelrijker: gerst bevat ongeveer 40 procent meer vezels dan tarwe en rogge zo’n 30 procent meer, volgens het Voedingscentrum.

Bruinbrood kan gekleurd worden, en dan is het qua voedingswaarden gelijk aan witbrood. - Guido Camps, voedingswetenschapper Wageningen University

Speltbrood is daarbij geen uitzondering. Spelt en tarwe zijn even gezond, mits je volkoren spelt koopt. Hoe zuurdesem zich verhoudt tot meergranen, staat in het stuk over zuurdesem of meergranenbrood

Check dit op de zak

Staat er volkorenbrood of volkoren meergranen? Dan zit je goed.

Staat er alleen meergranen of waldkorn, kijk dan of volkorenmeel bovenaan de ingrediëntenlijst staat.

Tarwebloem als eerste ingrediënt betekent vooral witte bloem.

Bij bruinbrood: zoek naar minstens 4,5 gram vezel per 100 gram.

Vraag bij de bakker zonder etiket gewoon welk meel erin zit.

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