Van de vier tot vijf jaar oude Tesla’s Model 3 en Model Y die in Vlaanderen naar de keuring gingen, bleek meer dan één op de vijf een serieus probleem te hebben. Dat is twee keer zoveel als gemiddeld. Een Volvo XC60 van dezelfde leeftijd bleek met 4,3 procent gebreken een stuk betrouwbaarder.

Het zijn cijfers uit de eerste GOCA Barometer van GOCA Vlaanderen, de koepel van de Vlaamse keuringsstations. De federatie zette 2.072.410 personenauto’s op een rij die tussen 1 juli 2025 en 30 juni 2026 werden gekeurd. HLN-autojournalist Brecht Vanhaelewyn haalde er als eerste de ranglijsten per model uit.

Hybride doet het op elke leeftijd het best

GOCA telt een auto als “met gebrek” als hij een rijverbod krijgt of binnen 15 dagen of drie maanden terug moet voor een herkeuring. Gemiddeld gold dat voor 17,4 procent van alle auto’s. Per aandrijving lopen de verschillen flink uiteen.

Aandrijving 4-5 jaar 6-7 jaar 14-15 jaar Gemiddeld aantal km op 14-15 jaar Benzinehybride 8,9% 8,3% 14,7% 156.800 Benzine 9,2% 9,1% 20,1% 116.900 Elektrisch 10,8% 12,6% te weinig auto’s te weinig auto’s Diesel 12,4% 13,1% 26,4% 187.000

Diesels lijken het slechtst, maar ze rijden veel meer. Vergelijk je auto’s met evenveel kilometers, dan draait het om: tussen 100.000 en 125.000 kilometer had 16,3 procent van de benzineauto’s een gebrek en 14,3 procent van de diesels.

Elektrische auto’s vallen tegen. Een vergelijkbare Britse analyse, waarover WEL in september schreef, zag elektrische auto’s met veel kilometers juist beter scoren dan benzineauto’s. GOCA kijkt naar leeftijd. Bij jonge EV’s gaat het vaak mis met banden, wielen en ophanging, meldt het AD op basis van de HLN-analyse. Het gewicht van de auto speelt daarbij mogelijk een rol.

Deze modellen hebben de minste en de meeste gebreken

Leeftijd Minste gebreken Meeste gebreken 4-5 jaar (gemiddeld 10,0%) Volvo XC60 4,3%, Volvo XC40 4,6%, Volkswagen T-Roc en Toyota Yaris Cross 5,3% Tesla Model 3 en Model Y 21,0%, Citroën C4 Spacetourer 18,2%, Peugeot 308 17,5% 6-7 jaar Volkswagen T-Roc 3,8%, Volvo XC40 3,9%, Volkswagen T-Cross 4,3% Tesla Model 3 22,0%, Dacia Logan 20,7%, Mercedes V-Klasse 20,6% 8-9 jaar Volkswagen Golf Sportsvan en Toyota RAV4 4,7%, Honda HR-V 4,8% niet gepubliceerd 12-13 jaar Honda Jazz 7,0%, Toyota Yaris Hybrid 8,8%, Toyota Verso-S 9,1% Citroën C5 34,7%, Peugeot 5008 31,7%, Peugeot 206+ 28,0% 14-15 jaar (gemiddeld ongeveer 23%) Honda Jazz 11,0%, Toyota Verso-S 11,9%, Toyota Yaris 13,5% Peugeot 5008 35,2%, Citroën C5 35,1%, Volvo V50 34,8%

Japanse merken staan in bijna elke leeftijdsgroep bovenaan, Peugeot en Citroën onderaan bij de oudere auto’s. Een merk zegt niet alles: de Volvo XC60 en XC40 zijn bij de jonge auto’s de besten, de Volvo V50 hoort bij de slechtste van 15 jaar oud. Volgens HLN heeft de Volvo V40 opvallend vaak problemen met de uitstoot en gaat het bij de Mercedes V-Klasse vaak mis met de ophanging. Uitstootproblemen zijn bij auto’s van 15 jaar de grootste oorzaak van gebreken.

Bij de elektrische auto’s van vier tot zeven jaar scoren de BMW i4 (5,0 procent), de Mercedes EQC (5,7) en de BMW iX3 (5,9) het best. Onderaan staan de Skoda Enyaq (27,6), de Dacia Spring (22,1) en de Tesla Model S (22,0), volgens een overzicht van Newmobility

Bij Tesla en Skoda gaat het vooral om de koplampen

In de detailtabellen van GOCA zit een opvallende boosdoener. Bij de Tesla Model Y had 14,5 procent een gebrek aan de koplampen en bij de Model 3 12,8 procent, becijferde de Teslasite TeslAnt. Bij de Toyota RAV4 was dat 5,7 procent. De Skoda Enyaq zakte zelfs in 21,6 procent van de keuringen op de koplampen; zijn technische broer, de Volkswagen ID.4, in 3,4 procent.

De Tesla’s hadden ook meer gereden: gemiddeld ruim 87.000 tot 91.000 kilometer, tegen 70.722 voor alle auto’s van die leeftijd. GOCA corrigeert daar niet voor.

Onze cijfers zeggen iets over een groep wagens, niet over uw eigen wagen. - Dirk Snauwaert, GOCA Vlaanderen

Zo kies je een occasion met minder risico

Kijk naar model en bouwjaar, niet naar het merk. Een duur merk of een lage kilometerstand is geen garantie, laten de Volvo’s en de Tesla’s zien.

Een duur merk of een lage kilometerstand is geen garantie, laten de Volvo’s en de Tesla’s zien. Check bij een jonge elektrische auto de banden en de ophanging. Een set nieuwe banden kost al snel honderden euro’s, werk aan de ophanging kan oplopen tot duizenden.

Een set nieuwe banden kost al snel honderden euro’s, werk aan de ophanging kan oplopen tot duizenden. Vraag bij een oudere auto naar de uitstoot. Laat zien hoe de auto op de laatste APK scoorde en vraag het onderhoudsboekje op.

Laat zien hoe de auto op de laatste APK scoorde en vraag het onderhoudsboekje op. Laat een aankoopkeuring doen. Die kost voor een gewone auto 150 tot 350 euro, meldt de ANWB. Meer lijstjes met betrouwbare en onbetrouwbare modellen staan in het overzicht van de slechtste en beste tweedehands auto’s.

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