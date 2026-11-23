BRASILIA (ANP/AFP) - Een 74-jarige man met alzheimer is na elf dagen vermissing levend teruggevonden in het Braziliaanse Amazonewoud. Reddingswerkers vonden Ferreira dos Santos vrijdag op zo'n 10 kilometer van de plek waar hij was verdwenen.

Volgens Braziliaanse media overleefde de man door palmvruchten te eten en water uit natuurlijke bronnen te drinken. Een parkwachter zei tegen nieuwssite g1 dat de zoekploeg slaapplaatsen van palmbladeren vond. Aan zijn voetsporen was te zien dat hij in rondjes had gelopen.

Zijn kleindochter had de brandweer via Instagram opgeroepen om te blijven zoeken. Volgens haar wilde de brandweer de zoektocht zondag staken.

De voormalige mijnwerker kende het regenwoud goed. Op beelden van de redding is te zien hoe meerdere mannen hem op een geïmproviseerde brancard door het bos dragen. Volgens g1 lag hij zondagochtend nog in het ziekenhuis.