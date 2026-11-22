Overwinter je een paar maanden in Spanje, maar sta je in Nederland ingeschreven? Dan lever je tot €1.033,50 per jaar in als de ouderenkorting wordt gehalveerd. Je landgenoot die definitief naar Spanje is verhuisd, merkt van die maatregel meestal niets.

Overwinteraar: jij levert tot €1.033,50 in

In 2026 is de ouderenkorting maximaal €2.067, bij een inkomen tot €46.002. Heb je de volledige korting, dan kost een halvering je €1.033,50 per jaar. Er is nog niets besloten: het kabinet neemt begin 2027 een besluit.

Je krijgt de korting als je in Nederland ingeschreven staat en hier belasting betaalt. Voor de meeste overwinteraars is dat zo. Een winter in Spanje verandert daar niets aan, zolang je huis en je inschrijving in Nederland blijven.

Het omslagpunt ligt bij meer dan acht maanden buiten Nederland binnen twaalf maanden. Dan moet je je uitschrijven bij de gemeente.

Vaste bewoner: niets om te halveren

Wie geëmigreerd is, is in Nederland buitenlands belastingplichtig. Je krijgt dan in de regel geen ouderenkorting, dus er valt ook niets te halveren. Volgens Thailandblog staat in het rapport zelf dat Nederlandse fiscale maatregelen AOW'ers in het buitenland niet raken.

Voor Spanje is er nog een tweede reden. Onder het belastingverdrag uit 1971 heft Spanje belasting over zowel de AOW als het bedrijfspensioen. Een overheidspensioen blijft wel in Nederland belast. Spanje heeft zelf geen ouderenkorting, maar wel een belastingvrij minimum van €5.550, plus €1.150 vanaf 65 jaar. Dat schreven we eerder in Met pensioen naar Spanje? Dit houdt een Nederlands stel netto over na zorgpremie, belasting en woonlasten

Het voorbehoud: Spanje ligt in de EU

Thailandblog had het over Thailand, dat buiten de EU ligt. Spanje is een EU-land, en dan kun je kwalificerend buitenlands belastingplichtig zijn. Voor de meeste regelingen word je dan behandeld als inwoner van Nederland, ook voor de heffingskortingen. Vanaf je AOW-leeftijd hoort de ouderenkorting daarbij.

In de regel kwalificeer je als minstens 90 procent van je inkomen in Nederland belast wordt. Er is één uitzondering. Krijg je een pensioen en betaal je in je woonland geen inkomstenbelasting omdat je inkomen laag is, dan kun je toch kwalificeren. In dat geval raakt een halvering je wél. Kwalificeer je niet, dan houd je van de heffingskortingen alleen de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting over.

92,9 procent tegen 11,5 procent

Het rapport bevat nog een opvallend cijfer. In Nederland heeft 11,5 procent van de AOW'ers een gekorte AOW. Bij AOW'ers in het buitenland is dat 92,9 procent.

Volgens de SVB woonden eind juni 2026 339.677 AOW-gerechtigden buiten Nederland. Van hen kregen 315.655 een gekorte AOW. Het gaat om mensen die een tijd onverzekerd in het buitenland woonden of werkten, of die pas op latere leeftijd naar Nederland kwamen. Eind 2025 stond Spanje met 38.766 AOW'ers op de derde plaats, na België en Duitsland.

De rekensom: €86 per maand tegen 2 procent per jaar

Elk jaar dat je vóór je AOW-leeftijd niet verzekerd bent, kost je je leven lang 2 procent AOW. Voor een alleenstaande kost tien jaar Spanje €332 bruto per maand, zo rekenden we voor in Als je lang in Spanje hebt gewoond, kan je niet zomaar terug. Dat is ruim €33 per maand voor elk jaar dat je weg bent.

Zet dat naast het grootste verlies door een halve ouderenkorting: ongeveer €86 per maand. Vertrek je drie jaar vóór je AOW-leeftijd, dan mis je al bijna €100 bruto per maand aan AOW. Wat de emigrant op de korting wint, is dan al kwijt aan het AOW-gat.

Vertrek je pas als je de AOW-leeftijd hebt bereikt? Dan bouw je niets meer op en kan er ook geen gat ontstaan. Op dit punt is de emigrant dan beter uit dan de overwinteraar.

Wat de bedragen niet zeggen

Het AOW-gat is een brutobedrag, de ouderenkorting een belastingvoordeel. Je kunt ze dus niet een-op-een vergelijken. Daarbij is de halvering nog maar een van de opties. De ambtenaren schrijven ook dat ouderen met lage inkomens ontzien kunnen worden.

Een emigrant heeft ook kosten die een overwinteraar niet heeft. Voor de basiszorg betaal je als emigrant een vaste verdragsbijdrage van €157 per maand per verzekerde, plus een percentage over je pensioeninkomen. Krijg je als overwinteraar een AIO-aanvulling, dan mag je volgens de SVB maximaal 13 weken per jaar buiten Nederland zijn.

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