Bij het instappen houd je je bankpas tegen het paaltje. Bij het uitstappen heb je je telefoon al in de hand. De afschrijving komt tenslotte van dezelfde rekening. Voor de kaartlezer heb je twee verschillende passen gebruikt.

Het gevolg zie je pas goed in je reisoverzicht. Bij de plastic pas ontbreekt het einde van de rit. De telefoon heeft juist geen begin van diezelfde rit geregistreerd. Het systeem ziet twee afzonderlijke reizen, terwijl je de hele tijd in dezelfde bus zat.

Kies bij het instappen ook alvast je uitcheckpas

Reis gerust met je telefoon als je dat makkelijker vindt. De truc is niet om voortaan plastic te gebruiken, maar om bij het uitstappen hetzelfde tevoorschijn te halen als bij het instappen. Gebruik op je telefoon ook dezelfde betaalkaart als bij het inchecken.

Zitten er meer passen in je telefoonhoesje of portemonnee? Haal alleen de kaart eruit waarmee je wilt reizen. Dan hoef je bij aankomst niet te raden welke de lezer heeft opgepikt.

Al gewisseld? Kijk naar beide registraties

Open vanaf zes uur na je reis het reisoverzicht in de OVpay-app of op de website. Zoek naar ‘In- of uitcheck gemist’. Vul bij een ontbrekende uitcheck de halte in waar je uitstapte. Controleer ook de andere pas: alleen de eerste registratie herstellen is niet genoeg als er bij de tweede nog een open rit staat.

Een gemiste check aanpassen kan binnen zestig dagen. Dat hoeft dus niet met je jas nog aan op het perron. Onthoud liever waar je in- en uitstapte: juist die informatie ontbreekt als je later je reis wilt herstellen.

In het kort:

Een fysieke bankpas en dezelfde kaart in je telefoon gelden bij OVpay als verschillende passen. Check met hetzelfde betaalmiddel in en uit; heb je gewisseld, herstel dan beide registraties.

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