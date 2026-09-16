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AEX sluit vlak in aanloop rentebesluit Fed, Shell verliest

Economie
door anp
woensdag, 16 september 2026 om 18:07
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AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse AEX-index is woensdag vrijwel onveranderd gesloten. De beurshandel stond vooral in het teken van het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank later op de dag. De olieprijzen gingen omlaag na de flinke prijsstijging van eerder deze week. Shell stond daardoor bij de dalers.
De Federal Reserve verhoogt naar verwachting de rente in de Verenigde Staten met een kwart procentpunt om de hoge inflatie te bestrijden. Het zou de eerste renteverhoging zijn sinds juli 2023 en de eerste rentewijziging onder Fed-voorzitter Kevin Warsh. Met een verhoging zou de Fed wel ingaan tegen de herhaalde oproep van president Donald Trump voor een lage rente.
De AEX eindigde op 1096,14 punten. De MidKap, de graadmeter voor de middelgrote fondsen op het Damrak, won 0,5 procent tot 1089,64 punten. Op de aandelenbeurzen in Frankfurt, Londen en Parijs werden winsten tot 0,6 procent op de koersenborden gezet.
Chipbedrijf ASMI
De olieprijzen daalden meer dan 3 procent. Shell zakte ruim 2 procent. Het Britse BP daalde 2,3 procent in Londen en het Franse TotalEnergies verloor 0,6 procent in Parijs.
Koploper in de Amsterdamse hoofdindex was chipbedrijf ASMI met een plus van 2,9 procent. Branchegenoten Besi en ASML klommen tot 1,4 procent. Ook staalproducent ArcelorMittal stond bij de sterkste stijgers in de AEX met een plus van 2,3 procent.
Heijmans
In de MidKap waren bouwers Heijmans en BAM lijstaanvoerders met winsten tot 3,5 procent. De Griekse fabrikant van nachtkijkers en warmtebeeldsystemen voor de defensiesector Theon sloot de rij met een min van 1,9 procent, gevolgd door uitzender Randstad met een daling van 1,5 procent.
ForFarmers klom 5 procent bij de kleinere bedrijven op Beursplein 5 na een overname. Het veevoerbedrijf koopt via het Poolse dochterbedrijf Tasomix alle aandelen van STW, een veevoerproducent in Oost-Polen. De producent van funderingen voor windmolens op zee Sif leverde 5,7 procent in na een adviesverlaging door beleggingsadviseur Oddo BHF.
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