Kringloopwinkels halen recordomzet en verliezen tóch geld: dit merk je straks aan de kassa

De kringloopwinkel is populairder dan ooit: zestien miljoen betalende klanten, ruim 160 miljoen kilo aan spullen en de hoogste winkelomzet ooit. Toch staan de winkels er financieel slechter voor dan een jaar geleden. Subsidies vielen weg, textiel kost geld in plaats van dat het opbrengt, er verdwenen ruim 3.500 arbeidsplaatsen.

De kringloopwinkel is populairder dan ooit: zestien miljoen betalende klanten, ruim 160 miljoen kilo aan spullen en de hoogste winkelomzet ooit. Toch staan de winkels er financieel slechter voor dan een jaar geleden. Subsidies vielen weg, textiel kost geld in plaats van dat het opbrengt, er verdwenen ruim 3.500 arbeidsplaatsen.

Recordomzet, structureel verlies

De bij de branchevereniging aangesloten kringlooporganisaties boekten in 2025 samen 156,3 miljoen euro winkelomzet, tegen 155,5 miljoen een jaar eerder. De gemiddelde klant liet 9,80 euro achter, iets meer dan de 9,28 euro van 2024. Prachtige cijfers, met één probleem: voor het tweede jaar op rij lagen de gemiddelde kosten van een kringlooporganisatie hoger dan de gemiddelde inkomsten.

De belangrijkste boosdoener is het lage-inkomensvoordeel, de loonkostensubsidie die per 1 januari 2025 verdween. Juist kringloopbedrijven maakten daar als inclusieve werkgever veel gebruik van. De gemiddelde vestiging zag haar subsidie kelderen van 60.580 naar 38.184 euro. Daar komen hogere loon-, energie- en huisvestingslasten bovenop, terwijl ook gemeenten op hun budgetten letten.

Jouw oude kleding is nu een kostenpost

Textiel is met 28 procent nog altijd de grootste omzetcategorie in de winkel, maar de inname ervan is van inkomstenbron in kostenpost veranderd. Er wordt zoveel goedkope fast fashion ingeleverd dat sorteren meer tijd kost dan het oplevert, en voor het afvoeren van de restpartij moet worden betaald. Een volle vuilniszak met versleten T-shirts is dus geen gift meer, maar een rekening.

Minder handen achter de balie

Op 31 december 2025 werkten er 14.954 mensen in de sector, ruim 3.500 minder dan een jaar eerder. Vacatures bleven bewust open, tijdelijke contracten werden niet verlengd. Dat raakt de kern van het model: driekwart van alle kringloopmedewerkers, 11.168 mensen, heeft een ondersteuningsvraag door een arbeidsbeperking, een uitkeringsverleden of een leertraject. Minder geld betekent hier heel direct minder werkplekken voor mensen die elders moeilijk aan de slag komen.

Wat je zelf kunt doen

• Lever schoon en heel in. Kapotte, vlekkerige of pluizige kleding kost de winkel geld. Textielbakken van de gemeente zijn voor versleten spul een beter adres.

• Bel vooraf over grote spullen. Meubels zijn 12 procent van de omzet, maar de opslagruimte is beperkt en niet elke vestiging haalt op.

• Koop juist de kleding daar. Kringloopwinkels blijven het populairste fysieke kanaal voor tweedehands mode, en textiel is de categorie waarmee de winkel haar begroting rond krijgt.

• Vraag naar het vrijwilligersrooster. Met 3.743 vrijwilligers in de sector en krimpende budgetten is een vaste ochtend per week concreter hulp dan een zak spullen.

Verwacht de komende maanden strengere innameregels, kortere openingstijden en vestigingen die verhuizen naar goedkoper vastgoed buiten het centrum. Het aanbod is er. Het geld om het te verwerken niet.

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