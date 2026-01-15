ECONOMIE
AEX sluit voor het eerst boven 1000 punten, chipfondsen voorop

Economie
door anp
donderdag, 15 januari 2026 om 17:50
anp150126184 1
AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse AEX-index is donderdag voor het eerst boven de historische grens van 1000 punten gesloten. Vooral de chipfondsen ASML, Besi en ASMI waren in trek na sterke cijfers van het Taiwanese chipconcern TSMC dat afgelopen kwartaal een recordwinst boekte.
De AEX noteerde bij het slot 1,4 procent hoger op 1011,01 punten. Kort na opening van de handel doorbrak de hoofdgraadmeter op het Damrak de 1000 puntengrens, nadat die deze week al in zicht was. De hoofdindex begon dit jaar op 951,29 punten en is daarmee in de eerste twee weken van 2026 ruim 5 procent in waarde gestegen. Vorig jaar won de AEX meer dan 8 procent.
De chipbedrijven Besi, ASML en ASMI vormden de kopgroep in de AEX met plussen tot ruim 11 procent. TSMC, een belangrijke klant van de machines van ASML, bleef profiteren van de sterke vraag naar AI-chips en verwacht dit jaar flink te investeren. Techinvesteerder Prosus was de grootste daler bij de hoofdfondsen met een min van 2,3 procent.
