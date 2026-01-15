ECONOMIE
Defensieplannen acht landen goedgekeurd door Europese Commissie

Samenleving
door anp
donderdag, 15 januari 2026 om 17:59
BRUSSEL (ANP) - De nationale defensieplannen van acht EU-lidstaten zijn goedgekeurd door de Europese Commissie, zo is donderdag bekendgemaakt. Het gaat om België, Bulgarije, Denemarken, Spanje, Kroatië, Cyprus, Portugal en Roemenië. Zij krijgen van de Europese Commissie geld om hun plannen uit te voeren. De Commissie noemt het besluit een "belangrijke mijlpaal in de Europese inspanningen om de veiligheid te versterken".
De plannen worden gefinancierd uit een speciale pot van 150 miljard euro, waaruit lidstaten geld kunnen lenen voor de gezamenlijke productie of aankoop van defensiematerieel. De Commissie hoopt snel een besluit te kunnen nemen over de resterende aanvragen van elf andere lidstaten. Nederland heeft geen aanvraag ingediend.
De lidstaten moeten de plannen nog goedkeuren. "Het is nu van groot belang dat de Raad deze plannen goedkeurt om snelle uitbetaling mogelijk te maken", zei commissievoorzitter Ursula von der Leyen.
