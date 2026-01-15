Omwonenden brand Utrecht opgevangen in hotel Karel V

UTRECHT (ANP) - Omwonenden die hun huis niet meer in kunnen na de grote explosie en brand in het centrum van Utrecht, worden opgevangen in hotel Karel V. Dat ligt niet ver van de getroffen Visscherssteeg. Een woordvoerster van de gemeente weet niet om hoeveel mensen het gaat.

Bij de explosie en daaropvolgende brand vielen zeker vier gewonden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt dat er wordt gezocht naar meer mogelijke slachtoffers.

In de omgeving van de steeg waar de explosie was, is veel schade. Het gebied is afgezet en de gemeente wil "heel graag" dat mensen daar wegblijven. De brandweer is nog bezig met blussen en hulpverlenen. "We zien dat er grote schade is en het is een grote schok voor mensen om dit mee te maken. Onze zorg ligt nu daar", aldus de gemeentewoordvoerster.