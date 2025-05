AEX weer boven 900 punten door hoop op handelsdeal VS en VK

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak keerde donderdag na ruim een maand tijd weer terug boven de 900 punten. Ook de andere Europese beurzen gingen omhoog door de hoop op een mogelijke handelsdeal tussen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. De Amerikaanse president Donald Trump liet weten later op de dag een persconferentie te houden over een handelsovereenkomst met een "groot en zeer gerespecteerd land". Trump zei niet om welk land het gaat, maar volgens de krant The New York Times gaat het om het Verenigd Koninkrijk. Beleggers hopen dat meer deals met landen zullen volgen.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,8 procent hoger op 903,30 punten. De laatste keer dat de AEX boven die puntengrens noteerde was op 2 april. Dat was de dag waarop president Trump zijn handelstarieven aankondigde.