Amerikaan bekent doden pastoor: ‘Ik heb hem gekruisigd en had nog dertien op de dodenlijst’

De 51-jarige Ada Christopher Sheafe heeft bekend dat hij in april de 76-jarige pastoor William Schonemann heeft vermoord. En niet zomaar: hij kruizigde de geestelijke in zijn eigen huis in de Amerikaanse staat Arizona. In een schokkend interview met de lokale zender 12 News verklaart de verdachte: “Ik wil laten zien dat je de zoon van God niet kunt doden.”

Voordat hij toesloeg, hield Sheafe zijn slachtoffer al langere tijd in de gaten. De pastoor leidde al dertig jaar een kerkelijke gemeenschap. “Ik zag dat hij een bijbelstudieavond had op woensdag, dus ben ik bij de kerk gaan wachten tot ze zouden arriveren”, vertelt Sheafe. Daarna volgde hij de man naar huis.

Religieuze executie

Op zondag keerde hij terug en voerde wat hij zelf een ' executie en kruisiging' noemt uit. Volgens zijn eigen verklaring plaatste hij zelfs een doornenkroon op het hoofd van de pastoor. Schonemann werd later dood in zijn bed aangetroffen.

Sheafe claimt dat hij handelde vanuit religieuze overtuiging. Het Nieuwe Testament zou volgens hem indruisen tegen het eerste gebod uit de Bijbel: “Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.” Hij noemde het zijn 'goddelijke missie' om religieuze leiders te straffen 'die hun volgelingen misleiden'.

De gruwelijke moord op de pastoor was volgens Sheafe slechts het begin. “Als ik beter voorbereid was geweest, had ik nog dertien slachtoffers gemaakt.” Na de moord trok hij naar Sedona, ook in Arizona, waar hij twee andere geestelijken op de korrel wilde nemen.

Die plannen mislukten. Sheafe werd herkend als verdachte van winkeldiefstal en kwam in beeld bij de politie. Kort daarop werd hij gearresteerd tijdens een klopjacht, meldt The Independent.

Verlangen naar de doodstraf

Vanuit de gevangenis zegt Sheafe nu te hopen op een snelle executie. “Ik wil laten zien dat je de zoon van God niet kunt doden”, herhaalt hij. Tegelijk beweert hij dat God hem zal vergeven voor zijn daden: “Het is een gebod om Israël van het kwaad te verlossen.”

De zaak zorgt voor grote opschudding in de Verenigde Staten. Het is niet alleen de brute aard van de moord die schokt, maar ook de koelbloedige manier waarop Sheafe zijn daden toelicht. De rechtszaak volgt binnenkort.