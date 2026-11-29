WENEN (ANP) - De landen van oliekartel OPEC+ gaan hun olieproductie voorlopig niet opvoeren of afbouwen. Afgevaardigden hebben zondag tegen de persbureaus Bloomberg en Reuters gezegd dat er een principeakkoord is bereikt om de productiedoelen in het eerste kwartaal van volgend jaar ongewijzigd te laten.

Door de Iranoorlog blijft de situatie op de oliemarkt onzeker. Het lukt de laatste tijd wel beter olie uit de regio te transporteren, doordat kleinere pendeltankers zich toch door de Straat van Hormuz wagen. Daardoor zijn de brandstofprijzen recent ook stevig gedaald.

OPEC+ leek eerder serieus te overwegen nieuwe productiedoelen voor 2027 vast te stellen. Ook wilde het kartel voor het eerst onderzoeken hoeveel olie elk lid technisch gezien kan oppompen. Dat laatste gaat nu echter niet door, werd zondag bekend. Onder meer Irak zou zich ertegen hebben verzet; daarom is het plan voorlopig uitgesteld.