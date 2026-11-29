STOCKHOLM (ANP/RTR) - De Zweedse Centrumpartij heeft ingestemd met deelname aan een beoogde minderheidscoalitieregering. Dit besluit geeft premier Ulf Kristersson, leider van de Gematigde Partij, naar verwachting voldoende steun voor een tweede ambtstermijn als regeringsleider, aldus het Zweedse persbureau TT.

Het parlement stemt maandag over de benoeming van Kristersson tot premier. Hiermee komt een einde aan een politieke patstelling van ruim twee maanden, die ontstond na de parlementsverkiezingen in september.

Daarbij won het centrumlinkse blok, dat bestaat uit vier partijen. Het lukte sociaaldemocraat Magdalena Andersson echter niet een coalitie te vormen, waarop Kristersson de kans kreeg een regering te vormen.

Het parlement mag vier keer stemmen over een nieuw kabinet voordat nieuwe verkiezingen moeten worden uitgeschreven.