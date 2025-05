Afkoelende Nederlandse inflatie stelt IMF gerust

AMSTERDAM (ANP) - Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft genoeg aanwijzingen dat de Nederlandse inflatie eind volgend jaar op de gewenste 2 procent uitkomt. Daardoor heeft de VN-organisatie de nog altijd bovengemiddelde prijsstijgingen anders dan eerdere jaren niet meer als punt van zorg opgenomen in een rapport over de Nederlandse economie, zei Fabian Bornhorst, die de afgelopen weken een onderzoeksmissie van het IMF in Nederland leidde.

De Nederlandse inflatie behoort al langer tot de kopgroep binnen de Europese Unie, waar het gemiddelde juist wel al in de buurt komt van het doel van 2 procent. Afgelopen maand nam de inflatie in ons land juist weer toe naar 4,1 procent, van 3,7 procent in maart. Dat kwam onder meer door de timing van Pasen en de meivakantie.

Ook de krappe arbeidsmarkt speelt volgens Bornhorst nog altijd een rol bij de aanhoudend hoge inflatie. Bedrijven moeten hun best doen om personeel te behouden en aan te trekken en verhogen mede daardoor de lonen fors, waardoor zij ook hogere prijzen vragen. Ook leiden de gestegen salarissen tot meer uitgaven van consumenten, wat de inflatie opdrijft.

Voor heel dit jaar gaat het IMF uit van een inflatie van 3 procent, tegenover 3,3 procent vorig jaar. "De loongroei neemt naar verwachting wat af, als we kijken naar de meest recente cao-afspraken. Ook vermindert de krapte op de arbeidsmarkt. Verder zouden de geopolitieke spanningen de prijsstijgingen kunnen beperken, doordat de wereldwijde economische groei lager uitvalt, energieprijzen dalen en de waarde van de euro stijgt", concludeert het IMF na de onderzoeksmissie. Verstoringen in de toeleveringsketen zouden de inflatie juist weer kunnen aanwakkeren.

De onderzoekers waarschuwen wel dat het beter is om huishoudens niet meer grootschalig te helpen met het stutten van de koopkracht, omdat hun koopkracht voldoende is hersteld. Doorgaan met deze maatregelen kan een prijsopdrijvend effect hebben.