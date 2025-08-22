ECONOMIE
Man van 22 aangehouden voor zedendelict Weesperzijde in Amsterdam, mogelijk zelfde daders als in Abcoude

Samenleving
door Nina van der Linden
vrijdag, 22 augustus 2025 om 6:33
ANP-533806490
Een arrestatieteam heeft donderdagavond een 22-jarige man zonder vaste woon- en verblijfplaats aangehouden voor een ernstig zedendelict aan de Weesperzijde in Amsterdam. Daar werd vorige week vrijdag rond 00.30 uur een vrouw belaagd, geslagen en ernstig seksueel misbruikt.
De verdachte is aangehouden in een asielzoekerscentrum van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).
Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis. De verdachte vluchtte na het misdrijf in de richting van het centrum.
De politie laat weten dat het onderzoek verdergaat en roept mensen die in de omgeving van de Weesperzijde tussen 00.30 en 01.30 uur iets hebben gezien op om contact op te nemen.
De locatie van het zedenmisdrijf was niet ver van de plek waar deze week de omgebrachte Lisa uit Abcoude werd gevonden. Naar beide zaken wordt apart onderzoek gedaan. Een woordvoerder van de politie laat weten dat met deze aanhouding een eventueel verband tussen de twee zaken nog altijd niet is uitgesloten.

