ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Antarctische ijskap op rand van 'catastrofale' instorting, onomkeerbare schade dreigt

Klimaat, natuur en milieu
door Pieter Immerzeel
vrijdag, 22 augustus 2025 om 11:21
ANP-533762316
Klimaatwetenschappers slaan groot alarm: de West-Antarctische ijskap, een van de grootste ijsmassa’s op aarde, staat op het punt van instorten. Een catastrofale ontwikkeling, want een totale ineenstorting zou de zeespiegel wereldwijd met zo’n drie meter laten stijgen. Daarmee dreigen iconische kuststeden als Venetië, Miami en New Orleans letterlijk onder water te verdwijnen.
De oorzaak is geen geheim: door het opstoken van fossiele brandstoffen stijgt de temperatuur gestaag. Koolstofdioxide en andere broeikasgassen houden warmte vast, waardoor oceanen, ecosystemen en ijsmassa’s steeds sneller veranderen. “Snelle veranderingen zijn al zichtbaar in het Antarctisch ijs, de oceanen en ecosystemen. En dat zal bij elke fractie graad opwarming verergeren”, waarschuwt hoofdonderzoeker Nerilie Abram deze week in het roemruchte vakblad Nature.
Kettingreactie
De zorgen beperken zich niet tot smeltwater alleen. Wanneer zee-ijs rond Antarctica verdwijnt, is er een grotere kans dat de drijvende ijsplaten instorten door golven. “Het verlies van Antarctisch zee-ijs is een abrupte verandering met een hele reeks domino-effecten”, legt Abram uit. Dat betekent dat één instorting weer nieuwe instortingen kan uitlokken, een zichzelf versterkend proces.
Toekomst in gevaar
Het risico op een stijgende zeespiegel wordt nog vergroot door het groeiende energieverbruik wereldwijd, onder meer door datacenters en kunstmatige intelligentie. De grootste boosdoeners zijn rijke landen en bedrijven, maar kust- en eilandbewoners van Bangladesh tot Nederland voelen de dreiging het eerst.
Geen weg terug
Als de West-Antarctische ijskap instort, is herstel onmogelijk. De boodschap van de onderzoekers is duidelijk: elke tiende graad minder opwarming kan het verschil maken tussen een leefbare kust en een overstroomde stad.
Bron: UniladTech Nature

Lees ook

Britse meteoroloog, die in 1959 verdween, is teruggevonden in smeltende gletsjer op AntarcticaBritse meteoroloog, die in 1959 verdween, is teruggevonden in smeltende gletsjer op Antarctica
Wetenschappers detecteren mysterieuze radiosignalen uit het ijs onder Antarctica en hebben er geen verklaring voorWetenschappers detecteren mysterieuze radiosignalen uit het ijs onder Antarctica en hebben er geen verklaring voor
Onder Antarctica bevindt zich een tot nu toe grotendeels onontdekte wereldOnder Antarctica bevindt zich een tot nu toe grotendeels onontdekte wereld
Vulkaan op Antarctica spuugt goud uit: honderden kilometers verderop zijn goudsporen ontdektVulkaan op Antarctica spuugt goud uit: honderden kilometers verderop zijn goudsporen ontdekt
Iran lijft Antarctica in: “We gaan de vlag hijsen en een permanente militaire basis bouwen”Iran lijft Antarctica in: “We gaan de vlag hijsen en een permanente militaire basis bouwen”
Vorig artikel

Voedselwaakhond: hongersnood in deel Gaza, verspreidt zich verder

Volgend artikel

Ondanks goed weer dit jaar minder meldingen van muggenoverlast

POPULAIR NIEUWS

depositphotos_126319584-stock-photo-crooked-teeth-man-face

4 rare signalen dat je ouder wordt

ANP-528785244

Er is één sport waardoor je écht beter slaapt volgens de wetenschap

ANP-509276055

Ben jij een otrovert? Dit persoonlijkheidstype heeft veel voordelen

ANP-365485491

Autistische muizen symptoomvrij na revolutionaire behandeling

ANP-530470131

5 manieren waarop we ons zelf iedere dag een beetje dommer maken

anp210825158 1

Omgebrachte Lisa sloeg tevergeefs zelf alarm bij 112 toen ze werd gevolgd