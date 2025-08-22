Ook Nederlandse politie gebruikt omstreden software van Palantir + wat is er mis mee

Nederland blijkt al jaren terug in het geheim de omstreden software van Palantir te hebben aangeschaft. Demissionair premier Dick Schoof was hier in 2011 als directeur-generaal van de politie bij betrokken. Dit blijkt uit documenten die via een beroep op de Wet open overheid (Woo) onlangs openbaar zijn gemaakt, schrijft de Volkskrant.

De Nederlandse politie, NCTV (terreurbestrijding), Openbaar Ministerie (OM) en justitie weigeren al jarenlang mededelingen te doen over inzet van de software van het Amerikaanse Palantir. Wob-verzoeken legden ze meerdere malen naast zich neer, terwijl ook Palantir zich verzette.

Jarenlang was het gissen naar de inzet van Palantir door de Nederlandse overheid, maar nu blijkt uit een via rechtszaken afgedwongen openbaarmaking dat Nederlandse overheden al sinds 2011 projecten opzetten met Palantir.

Wat is er mis met Palantir

Palantir is omstreden om meerdere redenen: