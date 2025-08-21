ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

B&B Vol liefde: Renate verklapt hoeveel ze is aangekomen en Renske blijkt een topactrice

Film,video, streaming
door Pieter Immerzeel
donderdag, 21 augustus 2025 om 22:38
Schermafbeelding 2025-08-21 222922
De vaart zit er eindelijk in: van Suriname tot Tsjechië druppelen de nieuwe potentiële vlammen binnen. Hoog tijd ook, want ergens moet er toch een keer een vonk overspringen. Alleen jammer dat het tot nu toe vooral lijkt op een kampvuurtje in de regen: het wil maar niet branden.
Bij Jean Paul zit de vaart er overigens niet bepaald in na het feestje van gisteren. De casanova van de smoothies biedt zijn gloednieuwe gast zowaar een glas water aan. Gelukkig verschijnt er tijdens de barbecue toch weer een fles wijn op tafel, maar toch de lunch alcoholvrij gehaald. Renate verklapte al dat ze bijna 5,5 kilo zwaarder was na haar verblijf in Spanje: “Het eten ging maar door, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat”, zei ze tegen RTL Boulevard. Ondertussen was Leonora opvallend zwijgzaam na de komst van Bianca (of was het gewoon de kater?) terwijl de nieuwkomer maar bleef babbelen. Voor nu kan JP dat nog hebben, maar meestal zijn dit soort monologen hooguit één glas wijn lang leuk.
Bij Dick is het weer wikken en wegen tot je er zelf hoofdpijn van krijgt. Zo uiterst koelbloedig als hij slangen redt, zo'n wrak is het in de liefde. En Moniek doet er nog een schepje bovenop. Het wordt bepaald geen doldwaze boel bij die twee. En juist daarom zijn zij natuurlijk de perfecte match: samen urenlang hun rollercoaster van emoties bespreken. De frisse Manon mag vertrekken, veel te pittig voor Dicks tere ziel. Moniek wil na dit drama graag “iets luchtigs” doen. Je denkt: een fles wijn? Maar nee, wandelen in de natuur. Zucht. Toch vinden ze elkaar ook dáár in. Zet je geld maar op dit stel: dit wordt de eerste match.
Een warm welkom
Magda wordt met de aflevering leuker. Ze wipt Dirk eruit alsof ze al jaren op Tinder zit en ontdekt dat Gène toch best leuk is, omdat hij ook kan zwijgen. En dat is kennelijk hoe hoog de lat momenteel ligt. Nee, dat is flauw, ze zitten heel gemoedelijk een glaasje rosé te drinken én af te keuren. Eindelijk een culinair gelijkgestemde, zie je Magda denken.
In Tsjechië maakt de piepjonge Danique meteen indruk. Renske ook, maar dan met haar acteerkwaliteiten. Ze vraagt eerst nog venijnig naar de leeftijd van de nieuwkomer, maar weet zich daarna keurig te gedragen. Danique spreekt zelfs van een warm welkom. Nou pas maar op, straks gooit de jaloerse Zeeuwse iets in je wijntje, steekt je kano lek of springt nog net achterop je fiets als je eindelijk alleen een toertje mag gaan maken met de heer des huizes.

Lees ook

B&B Vol liefde: Dick wil graag eens 'een stom wijf' en Leonora slaat zich dapper door de shotjesB&B Vol liefde: Dick wil graag eens 'een stom wijf' en Leonora slaat zich dapper door de shotjes
Zien: Blaricumse Bart uit B&B Vol Liefde hing al eerder de Don Juan uit in datingshow van Georgina VerbaanZien: Blaricumse Bart uit B&B Vol Liefde hing al eerder de Don Juan uit in datingshow van Georgina Verbaan
Eveline uit B&B Vol liefde is 22 kilo afgevallen: zo ziet ze er nu uitEveline uit B&B Vol liefde is 22 kilo afgevallen: zo ziet ze er nu uit
Vorig artikel

Wall Street wacht met spanning op speech Fed-baas Powell

POPULAIR NIEUWS

depositphotos_126319584-stock-photo-crooked-teeth-man-face

4 rare signalen dat je ouder wordt

ANP-444777507

Rusland krijgt duimschroeven verder aangedraaid: ‘Europa heeft goede troef, zou mijlpaal zijn’

ANP-528785244

Er is één sport waardoor je écht beter slaapt volgens de wetenschap

ANP-509276055

Ben jij een otrovert? Dit persoonlijkheidstype heeft veel voordelen

ANP-365485491

Autistische muizen symptoomvrij na revolutionaire behandeling

anp210825158 1

Omgebrachte Lisa sloeg tevergeefs zelf alarm bij 112 toen ze werd gevolgd