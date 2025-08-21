B&B Vol liefde: Renate verklapt hoeveel ze is aangekomen en Renske blijkt een topactrice

De vaart zit er eindelijk in: van Suriname tot Tsjechië druppelen de nieuwe potentiële vlammen binnen. Hoog tijd ook, want ergens moet er toch een keer een vonk overspringen. Alleen jammer dat het tot nu toe vooral lijkt op een kampvuurtje in de regen: het wil maar niet branden.

Bij Jean Paul zit de vaart er overigens niet bepaald in na het feestje van gisteren. De casanova van de smoothies biedt zijn gloednieuwe gast zowaar een glas water aan. Gelukkig verschijnt er tijdens de barbecue toch weer een fles wijn op tafel, maar toch de lunch alcoholvrij gehaald. Renate verklapte al dat ze bijna 5,5 kilo zwaarder was na haar verblijf in Spanje: “Het eten ging maar door, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat”, zei ze tegen RTL Boulevard. Ondertussen was Leonora opvallend zwijgzaam na de komst van Bianca (of was het gewoon de kater?) terwijl de nieuwkomer maar bleef babbelen. Voor nu kan JP dat nog hebben, maar meestal zijn dit soort monologen hooguit één glas wijn lang leuk.

Bij Dick is het weer wikken en wegen tot je er zelf hoofdpijn van krijgt. Zo uiterst koelbloedig als hij slangen redt, zo'n wrak is het in de liefde. En Moniek doet er nog een schepje bovenop. Het wordt bepaald geen doldwaze boel bij die twee. En juist daarom zijn zij natuurlijk de perfecte match: samen urenlang hun rollercoaster van emoties bespreken. De frisse Manon mag vertrekken, veel te pittig voor Dicks tere ziel. Moniek wil na dit drama graag “iets luchtigs” doen. Je denkt: een fles wijn? Maar nee, wandelen in de natuur. Zucht. Toch vinden ze elkaar ook dáár in. Zet je geld maar op dit stel: dit wordt de eerste match.

Een warm welkom

Magda wordt met de aflevering leuker. Ze wipt Dirk eruit alsof ze al jaren op Tinder zit en ontdekt dat Gène toch best leuk is, omdat hij ook kan zwijgen. En dat is kennelijk hoe hoog de lat momenteel ligt. Nee, dat is flauw, ze zitten heel gemoedelijk een glaasje rosé te drinken én af te keuren. Eindelijk een culinair gelijkgestemde, zie je Magda denken.

In Tsjechië maakt de piepjonge Danique meteen indruk. Renske ook, maar dan met haar acteerkwaliteiten. Ze vraagt eerst nog venijnig naar de leeftijd van de nieuwkomer, maar weet zich daarna keurig te gedragen. Danique spreekt zelfs van een warm welkom. Nou pas maar op, straks gooit de jaloerse Zeeuwse iets in je wijntje, steekt je kano lek of springt nog net achterop je fiets als je eindelijk alleen een toertje mag gaan maken met de heer des huizes.