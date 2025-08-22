Een ernstig incident vond onlangs plaats op een internationale vlucht van Mumbai naar Zürich. Tijdens de nachtvlucht werd een 15-jarig meisje door haar mannelijke buurman seksueel misbruikt terwijl zij sliep. De dader, een 44-jarige zakenman, kende het meisje niet vooraf en maakte misbruik van de situatie terwijl andere passagiers nietsvermoedend lagen te slapen.

Volgens Zwitserse media sprak het meisje vooraf even met de man, waarna zij in slaap viel. Toen zij wakker werd, bleek zij aangerand te zijn. Dankzij het kordate optreden van de bemanning werd het slachtoffer direct na melding in veiligheid gebracht en van de dader gescheiden. Na de landing in Zürich werd de man door de politie gearresteerd en in hechtenis genomen.

Onbegrijpelijk voor velen: de rechter besloot deze week tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van achttien maanden. De dader hoeft niet de cel in en is, naast de proeftijd van twee jaar, ook vijf jaar niet welkom in Zwitserland. Dit vonnis roept maatschappelijke discussie op, want hoe veilig ben je eigenlijk als jongere tijdens een langeafstands­vlucht?

Swiss Air benadrukt in een reactie dat veiligheid van passagiers hun topprioriteit is en dat de bemanning snel en juist heeft gehandeld na de melding. Toch laat dit voorval zien dat misbruik overal en onverwacht kan plaatsvinden – zelfs hoog boven de wolken.