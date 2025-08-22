ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Man rand (15-jarig) meisje aan tijdens vlucht van Swiss Air

seksueel misbruik
door Désirée du Roy
vrijdag, 22 augustus 2025 om 9:14
190197380_l
Een ernstig incident vond onlangs plaats op een internationale vlucht van Mumbai naar Zürich. Tijdens de nachtvlucht werd een 15-jarig meisje door haar mannelijke buurman seksueel misbruikt terwijl zij sliep. De dader, een 44-jarige zakenman, kende het meisje niet vooraf en maakte misbruik van de situatie terwijl andere passagiers nietsvermoedend lagen te slapen.
Volgens Zwitserse media sprak het meisje vooraf even met de man, waarna zij in slaap viel. Toen zij wakker werd, bleek zij aangerand te zijn. Dankzij het kordate optreden van de bemanning werd het slachtoffer direct na melding in veiligheid gebracht en van de dader gescheiden. Na de landing in Zürich werd de man door de politie gearresteerd en in hechtenis genomen.
Onbegrijpelijk voor velen: de rechter besloot deze week tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van achttien maanden. De dader hoeft niet de cel in en is, naast de proeftijd van twee jaar, ook vijf jaar niet welkom in Zwitserland. Dit vonnis roept maatschappelijke discussie op, want hoe veilig ben je eigenlijk als jongere tijdens een langeafstands­vlucht?
Swiss Air benadrukt in een reactie dat veiligheid van passagiers hun topprioriteit is en dat de bemanning snel en juist heeft gehandeld na de melding. Toch laat dit voorval zien dat misbruik overal en onverwacht kan plaatsvinden – zelfs hoog boven de wolken.

Lees ook

Volgens Gerard Spong lokken vrouwen verkrachting uitVolgens Gerard Spong lokken vrouwen verkrachting uit
Ali B veroordeeld tot 2 jaar celAli B veroordeeld tot 2 jaar cel
Parool zag: Vrouwen schopten verdachte verkrachting op Koningsdag van slachtoffer afParool zag: Vrouwen schopten verdachte verkrachting op Koningsdag van slachtoffer af
Vorig artikel

Verpakkingsleverancier Paardekooper failliet verklaard

Volgend artikel

Evenementensector wil duidelijkere regelgeving voor festivals

POPULAIR NIEUWS

depositphotos_126319584-stock-photo-crooked-teeth-man-face

4 rare signalen dat je ouder wordt

ANP-528785244

Er is één sport waardoor je écht beter slaapt volgens de wetenschap

ANP-509276055

Ben jij een otrovert? Dit persoonlijkheidstype heeft veel voordelen

ANP-365485491

Autistische muizen symptoomvrij na revolutionaire behandeling

ANP-530470131

5 manieren waarop we ons zelf iedere dag een beetje dommer maken

anp210825158 1

Omgebrachte Lisa sloeg tevergeefs zelf alarm bij 112 toen ze werd gevolgd