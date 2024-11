AFM dreigt effectenmakelaar Vantage Markets met boete

AMSTERDAM (ANP) - De Autoriteit Financiële Markten (AFM) dreigt effectenmakelaar Vantage Markets met een boete wegens het niet meewerken aan een onderzoek door de toezichthouder. De AFM onderzoekt of het bedrijf, gevestigd op de eilandengroep Vanuatu ten noordoosten van Australië, zonder vergunning beleggingsdiensten in Nederland heeft aangeboden.

"Omdat Vantage Markets deze informatie niet verstrekt, legt de AFM een last onder dwangsom op. De dwangsom bedraagt 10.000 euro per dag tot een maximum van 100.000 euro", verklaart de financiële waakhond. Volgens de AFM biedt Vantage Markets particuliere beleggers toegang tot risicovolle financiële instrumenten via zijn handelsplatform. De toezichthouder heeft Vantage Markets tevergeefs "herhaaldelijk om informatie verzocht".

De AFM doet ook onderzoek naar de samenwerking met Nederlandse tussenpartijen, Nederlandstalige websites en socialmedia-accounts die Vantage Markets aanbevelen en promoten.