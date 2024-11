Amsterdamse SP: waarom kon wedstrijd niet geschrapt worden?

AMSTERDAM (ANP) - Waarom is de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv afgelopen donderdag niet verboden, of benaderd als hoogrisicowedstrijd? Dat vroeg de Amsterdamse SP-leider Remine Alberts dinsdagmiddag aan burgemeester Femke Halsema tijdens het spoeddebat.

"Maccabi-supporters hebben in Athene ook al eens voor grote ongeregeldheden gezorgd. Er had dus een bel moeten gaan rinkelen", aldus Alberts. Uit het maandagavond bekendgemaakte feitenrelaas over de gebeurtenissen bleek dat het schrappen van de wedstrijd "juridisch niet haalbaar was". Alberts vroeg zich af waarom dat niet terzijde is geschoven, net als de analyse van de NCTV, dat er "geen concrete dreiging" zou zijn.

Ook vroeg de SP'er om een toelichting hoe de driehoek kijkt naar de verschillende leuzen die de Israëlische voetbalsupporters hebben gescandeerd. "Dat was niet van 'hup Maccabi', nee, er kwamen de meest verschrikkelijke dingen voorbij." Volgens Alberts was het "allang bekend dat het hommeles ging worden" en dat Amsterdam "met de gebakken peren" zou komen te zitten.