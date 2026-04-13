Eindelijk in 3D: hoe de clitoris uit de blinde vlek van de geneeskunde komt

Hoe een vergeten orgaan eindelijk serieus wordt genomen in de geneeskunde – van taboe en witte vlek in anatomie-atlassen naar een haarscherpe 3D-kaart van het zenuwstelsel van de clitori.

De clitoris was lang het grootste blinde vlekje van de anatomie: nauwelijks getekend, zelden beschreven, vaak weggeredeneerd als een soort mini-penis zonder medische relevantie. Dat is opmerkelijk voor een orgaan dat cruciaal is voor vrouwelijk genot – en daarmee voor welzijn, relatiekwaliteit en soms zelfs kinderwens.

Nieuwe beelden van het A msterdam UMC laten nu voor het eerst in verbluffend detail zien hoe het zenuwstelsel van de clitoris er echt uitziet. Met behulp van hi-res röntgen (HiP‑CT) op synchrotronstraling werden bekkenpreparaten van twee vrouwen tot op micrometerniveau gescand. Waar eerdere studies suggereerden dat de belangrijkste zenuw – de dorsale clitoriszenuw – naar de glans toe juist dunner werd, blijkt nu het omgekeerde: in de glans vertakt de zenuw zich in meerdere dikke stammen die als een boomkroon naar de oppervlakte groeien. Sommige takken lopen zelfs door naar de clitorishoed, schaamlippen en venusheuvel.

Die kennis is geen curiositeit voor seksuologen, maar pure geneeskunde. Bij operaties in het bekken – van prolaps- en incontinentiechirurgie tot reconstructie na vrouwelijke genitale verminking – kan precieze zenuwsparende chirurgie het verschil maken tussen blijvend gevoelsverlies of behoud van orgasme. Wereldwijd ervaart naar schatting ruim een vijfde van de vrouwen na genitale reconstructie een verminderd orgasmevermogen; betere zenuwplattegronden bieden een kans om dat te verbeteren.

„De clitoris blijkt geen voetnoot van de anatomie, maar een zenuwsnelweg die de geneeskunde lang over het hoofd zag.”

Tegelijk legt het onderzoek een historisch ongemak bloot. Nog in 2013 liet een analyse van 59 anatomieboeken zien dat de vulva in geen enkel boek volledig was afgebeeld. De clitoris verdween, werd verkleind of simpelweg genegeerd, ondanks werk van onder anderen de Australische uroloog Helen O’Connell, die al in de jaren negentig aantoonde dat het orgaan diep het bekken in reikt.

De nieuwe 3D-kaart is dus meer dan een technisch hoogstandje. Het is een late erkenning dat vrouwelijke seksualiteit geen voetnoot is, maar onderdeel van serieuze gezondheidszorg – van de verloskamer tot de operatiekamer.