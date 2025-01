AFM legt Saxo Bank 1,6 miljoen boete op om slordige administratie

AMSTERDAM (ANP) - Saxo Bank krijgt boetes van in totaal 1,6 miljoen euro voor de slordige administratie van klantgegevens bij de broker BinckBank, die in 2019 werd overgenomen door het Deense financiële concern. Volgens toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) waren de fouten in de administratie zo ernstig dat het soms niet eens zeker was van wie bepaalde beleggingen of geldbedragen waren.

BinckBank overtrad door fouten met de administratie meerdere regels, meldt de AFM. Saxo Bank moet daar nu als rechtsopvolger van de broker voor boeten.

Het ging fout in de periode van begin 2021 tot april 2023, toen Saxo Bank de Nederlandse broker integreerde in het eigen bedrijf. Voor "ernstige gebreken in de administratie van beleggingsportefeuilles" bij BinckBank deelt de AFM een boete uit van 500.000 euro. Daar komt nog eens 500.000 euro bovenop, omdat de financieel dienstverlener de risico's voor beleggers niet voldoende had beperkt. Tot slot moet Saxo Bank 600.000 euro betalen omdat BinckBank klanten te laat hielp, transacties te traag verwerkte en onterechte kosten in rekening bracht.