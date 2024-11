AFM: zes op tien Nederlanders hebben consumptief krediet

AMSTERDAM (ANP) - Zes op de tien Nederlanders hebben een consumptief krediet. Daarnaast hebben ruim 700.000 huishoudens problematische schulden, waarschuwt de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De toezichthouder spreekt van "een breed maatschappelijk probleem". Ondanks beleid om deze schulden te verminderen, bleef het aantal huishoudens met dergelijke schulden stabiel tussen 2015 en 2023.

Een aspect van de schuldenproblematiek zijn achterstanden op consumptief krediet. Consumptief krediet stelt huishoudens in staat om bijvoorbeeld een auto of wasmachine te kopen zonder het volledige bedrag gespaard te hebben. Maar als mensen te veel lenen of de betalingen niet meer kunnen voldoen, kunnen betalingsmoeilijkheden en problematische schulden ontstaan of verergeren.

De belangrijkste indicatoren voor het ontstaan van nieuwe betalingsachterstanden op een consumptief krediet zijn eerdere betalingsachterstanden, zoals bij de zorgverzekering, heeft de AFM ontdekt in een onderzoek op basis van cijfers tot eind 2022. Jongeren lopen meer risico op betalingsproblemen, meldt de financiële toezichthouder ook. Andere aanwijzingen voor nieuwe betalingsproblemen zijn weinig financiële bezittingen, een beëindigde relatie en het verlies van een baan.

Vroeg alert

Kredietaanbieders kunnen nieuwe betalingsachterstanden voorkomen door al vroeg alert te zijn op eerdere betalingsproblemen. Tot nu toe spelen kredietaanbieders geen rol in het vroegtijdig signaleren van deze problemen, maar de AFM ziet hierin juist een belangrijke rol en gaat daarom in gesprek met de sector.

Laura van Geest, bestuursvoorzitter van de AFM, zegt: "Vroegtijdige signalering van betalingsachterstanden biedt kansen voor aanpak en preventie van schuldenproblematiek, ook bij consumptief krediet. Kredietaanbieders kunnen daarbij een belangrijke rol spelen."