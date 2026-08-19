Afvalverwerker Renewi schrapt ook tientallen banen in Nederland

EINDHOVEN (ANP) - Afvalverwerker Renewi schrapt ook in Nederland tientallen banen. Dat bevestigt een woordvoerder na vragen van het ANP. Eerder meldden vakbonden in België dat 91 mensen hun baan bij het bedrijf daar verliezen.

De afvalverwerker wil de organisatie eenvoudiger maken. Daardoor kan het bedrijf, naar eigen zeggen, de besluitvorming versnellen en processen beter laten aansluiten op de behoeften van klanten en een snel veranderende markt. "Omdat we ons momenteel in de informatie- en consultatiefase bevinden, kunnen we nog geen definitieve aantallen bevestigen", aldus de woordvoerder. Bij het bedrijf werken duizenden mensen in verschillende landen.

Renewi is een afvalverwerker en recyclebedrijf en bestaat sinds 2017, na een fusie van verschillende organisaties. De overname van de Brits-Nederlandse afvalrecycler door het Australische beleggingsfonds Macquarie werd vorig jaar afgerond. Daarmee ging het bedrijf ook van de beurs.