Afwachtende handel op Wall Street voor rentebesluit Fed

NEW YORK (ANP) - Beleggers op Wall Street namen woensdag aan het begin van de handel een afwachtende houding aan in aanloop naar het rentebesluit later op de dag van de Federal Reserve, de Amerikaanse koepel van centrale banken. Beleggers rekenen er vrijwel unaniem op dat de Fed de rente verlaagt, een stap die de Amerikaanse economie kan aanjagen nu de arbeidsmarkt tekenen van afkoeling vertoont. Beurshandelaren zijn echter vooral benieuwd naar de vooruitblik van de Fed op het toekomstige rentebeleid.

De Dow-Jonesindex stond kort na de opening 0,5 procent hoger op 46.013 punten. De breder samengestelde S&P 500-index zakte een fractie tot 6605 punten. Techbeurs Nasdaq verloor 0,3 procent tot 22.256 punten. Dinsdag sloten de beursgraadmeters licht lager, na maandag nog recordniveaus te hebben gehaald. Tot nu toe staan de belangrijkste beursindices op Wall Street deze maand op winst, ondanks dat september historisch gezien doorgaans ongunstig is voor Amerikaanse aandelen.

Bij de vergadering van de Fed speelt ook het dispuut tussen de centrale bank en president Donald Trump over het rentebeleid een rol. Trump dringt aan op lagere rentetarieven, terwijl Fed-voorzitter Jerome Powell tot nu toe voorzichtig blijft vanwege de prijsstijgingen die door handelstarieven worden veroorzaakt.

Koerdaling Nvidia

Nvidia, de belangrijkste verkoper van AI-chips ter wereld, verloor 2,4 procent. Volgens de Britse zakenkrant Financial Times heeft China de grootste technologiebedrijven van het land opgedragen te stoppen met de aankoop van AI-chips van Nvidia en bestaande bestellingen te annuleren. Beijing zet alles op alles om de binnenlandse halfgeleiderindustrie te versterken en de concurrentie met de Verenigde Staten aan te gaan.

New Fortress Energy, een Amerikaans energie-infrastructuurbedrijf, knalde 29 procent omhoog. Het bedrijf heeft een overeenkomst bereikt om vloeibaar gemaakt aardgas (lng) te leveren aan de regering van Puerto Rico.

Workday

Aandelen Workday gingen 8 procent omhoog. Dat gebeurde nadat bekend was geworden dat de activistische belegger Elliott Management een belang van meer dan 2 miljard dollar had opgebouwd in de leverancier van HR-software.