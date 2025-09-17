Partijen missen zelfreflectie bij Yesilgoz na 15 jaar regeren

Verschillende partijen vinden dat VVD-leider Dilan Yeşilgöz in de Algemene Politieke Beschouwingen te weinig zelfreflectie toonde, onder meer over de afgelopen vijftien jaar aan regeringsdeelname van haar partij. GroenLinks-PvdA en Partij voor de Dieren vinden dat de VVD zelf verantwoordelijk is voor verschillende crises die Yeşilgöz zegt te willen oplossen, zoals de stikstofcrisis.

Ook viel Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) erover dat Yeşilgöz graag een "centrumrechts kabinet" wil, terwijl het de VVD zelf was die het centrumrechtse kabinet-Rutte IV ten val bracht. "Al járen zit u aan de knoppen, en u wil alleen maar terug naar dat centrumrechtse kabinet. Zo help je het land niet uit de penarie."

Yeşilgöz denkt dat Nederland "een stabiel kabinet nodig heeft, dat centrum-rechts beleid levert". Zij zegt dat zij niet eerder zo veel VVD-plannen in een coalitieakkoord heeft kunnen krijgen. "Maar wij konden ook niet vermoeden dat partijen zomaar zouden weglopen voor hun verantwoordelijkheid", zei ze over coalitiepartner PVV.