ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Partijen missen zelfreflectie bij Yesilgoz na 15 jaar regeren

Samenleving
door Ans Vink
woensdag, 17 september 2025 om 15:53
bijgewerkt om woensdag, 17 september 2025 om 15:55
anp170925144 1
Verschillende partijen vinden dat VVD-leider Dilan Yeşilgöz in de Algemene Politieke Beschouwingen te weinig zelfreflectie toonde, onder meer over de afgelopen vijftien jaar aan regeringsdeelname van haar partij. GroenLinks-PvdA en Partij voor de Dieren vinden dat de VVD zelf verantwoordelijk is voor verschillende crises die Yeşilgöz zegt te willen oplossen, zoals de stikstofcrisis.
Ook viel Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) erover dat Yeşilgöz graag een "centrumrechts kabinet" wil, terwijl het de VVD zelf was die het centrumrechtse kabinet-Rutte IV ten val bracht. "Al járen zit u aan de knoppen, en u wil alleen maar terug naar dat centrumrechtse kabinet. Zo help je het land niet uit de penarie."
Yeşilgöz denkt dat Nederland "een stabiel kabinet nodig heeft, dat centrum-rechts beleid levert". Zij zegt dat zij niet eerder zo veel VVD-plannen in een coalitieakkoord heeft kunnen krijgen. "Maar wij konden ook niet vermoeden dat partijen zomaar zouden weglopen voor hun verantwoordelijkheid", zei ze over coalitiepartner PVV.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-536656497

Wat Dilan Yesilgoz gisteren vergat te vertellen over haar vlucht en komst in Nederland

2c5673b4

Peiling: krimp van VVD zet door, groei van CDA en JA21 ook

ANP-521867925 (1)

6 beproefde manieren om binnen een minuut te stoppen met piekeren

ANP-508621740

Nieuwe vaccinatieronde tegen corona gestart: dit moet je weten

chelms-varthoumlien-j-zQJk6aaaA-unsplash

Wetenschappers vinden oudste mummies ter wereld en ze zijn duizenden jaren ouder dan die uit Egypte

Scherm­afbeelding 2025-09-18 om 09.36.29

Sylvana Simons: het maakt vrouwen niet uit of hun verkrachter wit of zwart is. Mogen witte mannen wél verkrachten

Loading