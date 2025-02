Afzetprijzen Nederlandse industrie verder omhoog

DEN HAAG (ANP) - De prijzen die Nederlandse industriebedrijven vragen voor hun goederen waren in januari gemiddeld 1,8 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. De prijsstijging zette daarmee door na een stijging van 1,3 procent in december, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De producentenprijzen kunnen invloed hebben op de inflatie omdat ze worden doorberekend aan afnemers. Bij sterk stijgende afzetprijzen kan de inflatie toenemen, terwijl die bij dalende prijzen wordt afgeremd.

Volgens het CBS hangt de ontwikkeling van de producentenprijzen sterk samen met de prijzen van ruwe aardolie. In januari kostte een vat ruwe North Sea Brent bijna 4 procent meer dan een jaar eerder. In december was olie nog 1,5 procent goedkoper dan een jaar eerder.

Chemische industrie

Producten van de aardolie-industrie waren in januari ruim 4 procent goedkoper dan in dezelfde maand een jaar eerder. In december lagen de prijzen bijna 8 procent lager dan een jaar eerder. De afzetprijzen van de chemische industrie waren vorige maand ruim 2 procent hoger dan een jaar eerder. In december lagen de prijzen 0,2 procent lager dan in december 2023.

In vergelijking met december stegen de industriële afzetprijzen met 1,3 procent. De prijzen op de buitenlandse markt stegen met 1,1 procent, terwijl de prijzen op de binnenlandse markt met 1,6 procent toenamen.