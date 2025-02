Aantal bijstandsuitkeringen neemt toe, vooral bij mannen

DEN HAAG (ANP) - Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is in de laatste drie maanden van vorig jaar verder toegenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Eind december ontvingen 406.000 mensen een algemene bijstandsuitkering, waar je recht op hebt als je inkomen en vermogen te laag is om van te kunnen leven. Dat was 1 procent meer dan een jaar eerder, waarbij vooral mannen voor een stijging zorgden.

Van de 6000 bijstandsontvangers die erbij kwamen, ging het in 5000 gevallen om mannen. Verhoudingsgewijs steeg ook het aantal bijstandsuitkeringen voor jongeren tot 27 jaar hard. Zij vormen nog wel de kleinste groep ontvangers van een bijstandsuitkering.

Een duidelijke verklaring kan deskundige Marjolijn Jaarsma van het statistiekbureau niet geven voor het feit dat vooral de groep mannen met een bijstandsuitkering groeit. Wel wijst ze erop dat in voorgaande kwartalen de trend zichtbaar was dat de groep mensen in de bijstand die buiten Nederland zijn geboren groeide, wat mogelijk ook de stijging van voornamelijk jonge mannen met een bijstandsuitkering verklaart. Het aantal in Nederland geboren mensen met een bijstandsuitkering kromp juist. Bij de nieuwste bijstandsdata zijn de herkomstcijfers overigens nog niet bekend.

Leeftijdsgrens

De toename van het aantal bijstandsuitkeringen voor jongeren is mogelijk ook het gevolg van het verhogen van de leeftijdsgrens voor de zogeheten kostendelersnorm, oppert arbeidsmarkteconoom Heike Vethaak van de Universiteit Leiden. Doorgaans valt een uitkering lager uit als een huishouden meer leden telt. Sinds 2023 is de leeftijdsgrens vanaf wanneer die 'kostendelers' meetellen verhoogd van 21 naar 27 jaar. Het zou kunnen dat sinds die aanpassing jongeren vaker onderdeel uitmaken van een gezin met een uitkering en ook vaker zelf een bijstandsuitkering ontvangen.

"Of dit echt een belangrijke rol heeft gespeeld in de ontwikkeling sinds 2023, moet nog onderzocht worden en blijft voor nu speculatie", voegt Vethaak toe. Hij benadrukt ook dat de toename van de bijstandsuitkeringen niet verontrustend groot is.

Hoewel de laatste jaren het aantal mannen in de bijstand is toegenomen, zijn er nog altijd meer vrouwen met een bijstandsuitkering. Het gaat volgens het CBS om 227.000 vrouwen tegenover 179.000 mannen.