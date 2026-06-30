Agentschap wil minstens kwart Duits spoor open voor concurrentie

BONN (ANP) - Minstens een kwart van de capaciteit van het Duitse spoor moet beschikbaar zijn voor concurrenten van Deutsche Bahn. Het Federaal Agentschap voor Spoorwegnetwerken heeft dat als voorstel ingediend bij de adviesraad voor spoorweginfrastructuur. Het agentschap denkt dat de concurrentie voor betere kwaliteit en lagere reiskosten zorgt.

Het precieze percentage moet later nog worden vastgesteld, maar het agentschap stelt voor dat spoorbedrijf Deutsche Bahn maximaal 60 tot 75 procent van de dienstregeling mag verzorgen op trajecten waar een maximumcapaciteit geldt. Daarmee raakt het voornamelijk langeafstandsreizen.

Tot nu toe is investeren voor andere vervoerders lastig, omdat ze niet kunnen inschatten of er voldoende plek op het spoor vrij is, aldus het agentschap. Dat wil ook dat die bedrijven verkooppunten en wachtruimtes krijgen op stations.

Reizigers krijgen nu met veel treinuitval en lange vertragingen te maken door werkzaamheden aan het verouderde Duitse spoornetwerk.