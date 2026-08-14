Op deze bekende plekken mag je niet meer zwemmen door blauwalg

De zomerse temperaturen zorgen opnieuw voor problemen met de waterkwaliteit op Nederlandse zwemlocaties. Op meerdere officiële zwemplekken geldt inmiddels een negatief zwemadvies of zelfs een zwemverbod vanwege blauwalg of andere gezondheidsrisico's. Daarom roepen Rijkswaterstaat en de provincies recreanten op om voor ieder bezoek de actuele situatie te controleren.

Blauwalg – officieel cyanobacteriën – komt vooral voor in stilstaand, warm zoet water. Sommige soorten produceren giftige stoffen die huidirritatie, maag- en darmklachten kunnen veroorzaken. Vooral jonge kinderen en huisdieren zijn kwetsbaar. Daarom wordt afgeraden om te zwemmen zodra een waarschuwing of zwemverbod is afgegeven.

Waar mag je niet meer zwemmen?

Er is geen vaste landelijke lijst met zwemverboden die de hele zomer geldt. De situatie verandert voortdurend doordat de waterkwaliteit regelmatig wordt gemeten. Op de landelijke website Zwemwater.nl staan alle officiële zwemlocaties met hun actuele status.

Op dit moment zijn er verspreid over Nederland tientallen locaties waar een negatief zwemadvies of zwemverbod geldt.

De bekendste zijn onder meer:

Nieuwkoopse Plassen (Meijepark, Zuid-Holland) – negatief zwemadvies.

Plas Elfhoeven (Reeuwijk/Gouda, Zuid-Holland) – negatief zwemadvies.

Plas Krimpenerhout (Krimpen aan de Lek, Zuid-Holland) – negatief zwemadvies.

Madestein Zuid (Den Haag) – negatief zwemadvies.

RCN Strand (Zeewolde, Flevoland) – negatief zwemadvies.

Proostmeer (Wagenborgen, Groningen) – negatief zwemadvies.

't Kleine Zeetje (Bunschoten-Spakenburg, Utrecht) – negatief zwemadvies.

Terherne (Friesland) – negatief zwemadvies.

Put van Ottoland (Zuid-Holland) – hier geldt zelfs een zwemverbod.

Daarnaast kunnen op andere locaties waarschuwingen of zwemverboden gelden vanwege blauwalg, bacteriën of andere problemen met de waterkwaliteit. De actuele situatie verschilt zoals gezegd per dag en per provincie.

Controleer altijd vooraf

Rijkswaterstaat benadrukt dat zwemmers altijd vooraf moeten controleren of een zwemlocatie veilig is. De website Zwemwater.nl en de bijbehorende app tonen de meest recente meetgegevens, waarschuwingen en eventuele zwemverboden. Bij de officiële zwemlocaties staan bovendien informatieborden waarop een negatief zwemadvies of zwemverbod wordt aangegeven.

Ook wanneer het water er schoon uitziet, kan blauwalg aanwezig zijn. Bij twijfel is het verstandig een andere zwemplek te kiezen.

Waarom neemt blauwalg toe?

Blauwalg groeit vooral tijdens warme, zonnige perioden in stilstaand water. Hoge temperaturen en weinig doorstroming zorgen ervoor dat de bacteriën zich snel kunnen vermenigvuldigen. De waterkwaliteit wordt tijdens het zwemseizoen regelmatig gecontroleerd. Als uit metingen blijkt dat de gezondheidsrisico's te groot zijn, kunnen provincies een waarschuwing, negatief zwemadvies of zwemverbod instellen.