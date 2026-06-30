Twee jaar cel om in brand steken politieauto bij rellen Malieveld

DEN HAAG (ANP) - Een 26-jarige man uit Amerongen heeft twee jaar gevangenisstraf gekregen voor het in brand steken van een politieauto tijdens de rellen op het Malieveld van afgelopen september. Dat heeft de rechter in Den Haag dinsdag bepaald. Acht maanden van die straf zijn voorwaardelijk.

De man uit het Utrechtse dorp is veroordeeld voor openlijke geweldpleging tegen zowel voorwerpen als personen en brandstichting. Bij de strafeis zei het Openbaar Ministerie dat het 1700 uur aan beeldmateriaal had waarop de handelingen van de man te zien waren. Tijdens de rechtszaak zei de man dat hij zich wel herkende op de camerabeelden die waren genomen van de in brand gestoken auto, maar dat hij het vuur niet had aangestoken.

De Haagse rechter heeft tot nu toe 35 mensen veroordeeld voor betrokkenheid bij de rellen. De meeste krijgen straf voor openlijke geweldpleging en vernieling.