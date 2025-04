ZAANDAM (ANP) - De gegevens van veel medewerkers van onder andere Albert Heijn en Etos zijn mogelijk buitgemaakt bij een hack in november vorig jaar. Dat meldt moederbedrijf Ahold Delhaize op zijn website. Daarbij lijkt het te gaan om personeel dat in april 2021 op de loonlijst stond. Ahold Delhaize benadrukt dat het onderzoek nog gaande is.