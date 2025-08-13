BBB wil af van onafhankelijke Raad van State

BBB wil het proces veranderen waarmee staatsraden bij de adviesafdeling van de Raad van State worden benoemd. Daarmee wil de partij "politieke kleuring" van het orgaan tegengaan, staat in het woensdag gepubliceerde concept-verkiezingsprogramma. Hoe het benoemingsproces eruit moet zien, vermeldt de partij niet.

De Raad van State heeft twee delen: de afdeling bestuursrechtspraak, wat neerkomt op de hoogste bestuursrechter van het land, en de afdeling advisering die wetsvoorstellen tegen het licht houdt. Ook op deze eerste afdeling heeft BBB kritiek. In december kwam de afdeling terug op een eerdere uitspraak uit 2021, waarmee de mogelijkheden om stikstofruimte te vinden fors werden ingeperkt.

"Deze gang van zaken is zeer slecht voor het vertrouwen in de rechtsstaat", schrijft BBB. De partij wil het Nederlandse rechtssysteem inclusief de Raad van State "versterken zodat herhaling wordt voorkomen".