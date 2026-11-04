Ahold Delhaize stijgt op Damrak ondanks omzetalarm na cyberaanval

AMSTERDAM (ANP) - Ahold Delhaize stond woensdag bij de winnaars op de Amsterdamse beurs. De eigenaar van Albert Heijn, Etos, Gall & Gall en bol verwacht dat de omzet in het huidige kwartaal tussen de 200 miljoen en 250 miljoen euro lager uitvalt door de cyberaanval vorige maand. Die aanval leidde tot grote verstoringen bij Albert Heijn en andere winkelketens van het Belgisch-Nederlandse concern.

Het bedrijf behaalde in het derde kwartaal een omzet van 23,1 miljard euro. Dat was 1,9 procent meer dan een jaar geleden. Het aandeel werd ruim 2 procent hoger gezet.

De algehele stemming op de Europese beurzen was ook positief. Beleggers verwerkten onder meer de forse verkiezingszege van de Democraten in de Amerikaanse midterms. De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent hoger op 1126,11 punten. De hoofdindex sloot een dag eerder nog bijna 1 procent lager. De MidKap klom woensdagochtend 0,3 procent tot 1107,86 punten. Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,3 procent.