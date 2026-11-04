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Kiescommissie Israël: integriteit verkiezingen niet aangetast

Samenleving
door anp
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TEL AVIV (ANP/AFP) - De kiescommissie in Israël heeft geconcludeerd dat de integriteit van de parlementsverkiezingen van vorige week niet is aangetast. Premier Benjamin Netanyahu had Arabische partijen beschuldigd van verkiezingsfraude.
"De controle is voltooid. Alle klachten die door politieke partijen zijn ingediend, zijn onderzocht en er zijn geen bevindingen die erop wijzen dat de integriteit van de verkiezingen is aangetast", aldus de kiescommissie in een verklaring. De uitslag "weerspiegelt nauwkeurig de wil van de kiezers".
President Isaac Herzog neemt de officiële uitslag woensdag in ontvangst. Hij spreekt daarna een voor een met vertegenwoordigers van de partijen, die een kandidaat zullen voordragen voor de vorming van een regering. De laatste gesprekken worden donderdagavond gehouden. Herzog moet iemand de opdracht geven om een coalitie te vormen. Het rechtse blok van premier Netanyahu kreeg de meeste stemmen, maar niet genoeg voor een absolute meerderheid.
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