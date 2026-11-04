Noodlijdend Ebusco krijgt financiële injectie van 12 miljoen euro

DEURNE (ANP) - De noodlijdende fabrikant van elektrische bussen Ebusco krijgt een nieuwe geldinjectie van 12 miljoen euro van aandeelhouders. "De investeerders, die allemaal bestaande aandeelhouders van Ebusco zijn, hebben toegezegd in totaal 240 miljoen nieuwe gewone aandelen te kopen tegen een uitgifteprijs van 0,05 euro per aandeel", meldt het bedrijf.

Een dag eerder werd bekend dat het Brabantse bedrijf de uitbetaling van salarissen over oktober moest uitstellen door acute financiële problemen. Bij de beursgenoteerde onderneming werken 230 mensen. Vorige maand waarschuwde het bedrijf nog voor "wezenlijke onzekerheid over de continuïteit" als er niet spoedig extra financiering komt.

"Dit steunpakket vormt een belangrijke mijlpaal in de inspanningen van Ebusco om de liquiditeitspositie te stabiliseren, de bedrijfsactiviteiten voort te zetten en zich te blijven richten op het leveren aan klanten", stelt het bedrijf nu.

Geannuleerde orders en vertraagde leveringen brachten de bussenfabrikant in financiële problemen.