AI-bedrijf Nebius schiet omhoog op Wall Street na deal Microsoft

NEW YORK (ANP) - Nebius schoot dinsdag 52 procent omhoog op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers reageerden enthousiast op een miljardendeal van het techbedrijf met softwareconcern Microsoft. Het technologiebedrijf gaat de komende vijf jaar voor 17,4 miljard dollar aan infrastructuur voor kunstmatige intelligentie (AI) leveren aan Microsoft. Nebius komt voort uit een afsplitsing van het Russische technologiebedrijf Yandex en heeft het hoofdkantoor in Amsterdam. Concurrent CoreWeave ging mee omhoog en klom 6,6 procent. Microsoft won 0,6 procent.

De algehele stemming op Wall Street was enigszins terughoudend, na de kleine koerswinsten een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent hoger op 45.545 punten. De breder samengestelde S&P 500-index won 0,1 procent op 6502 punten en techgraadmeter Nasdaq ging 0,2 procent omhoog tot 21.840,36 punten.

De techindex Nasdaq sloot een dag eerder op een nieuw record, dankzij stevige koerswinsten van chipbedrijven als Broadcom en Marvell Technology. Broadcom en Marvell noteerden dinsdag kort na de opening een fractie lager. Branchegenoten Nvidia en AMD daarentegen, wonnen tot 1,5 procent.

Impact van importheffingen

De handel werd verder gesteund door de verwachting dat de Amerikaanse centrale bank volgende week begint met het verlagen van de rente om de grootste economie ter wereld te ondersteunen. Voor het rentebesluit komen deze week nog nieuwe inflatiecijfers naar buiten. Die bieden mogelijk meer duidelijkheid over de impact van de importheffingen van president Donald Trump op de consumentenprijzen in de Verenigde Staten.

Apple zakte 0,5 procent. Het techconcern onthult later op de dag tijdens zijn jaarlijkse evenement de nieuwe iPhones en smartwatches. De verwachtingen over de nieuwe producten lijken niet hooggespannen.

Teck Resources koerssprong

Teck Resources maakte een koerssprong van ruim 16 procent. De Canadese mijnbouwer wordt overgenomen door zijn Brits-Zuid-Afrikaanse branchegenoot Anglo American. Met een waarde van meer dan 50 miljard dollar is het een van de grootste mijnbouwdeals in meer dan tien jaar. Het samengevoegde bedrijf, Anglo Teck, wordt een van de grootste koperproducenten ter wereld.

Tourmaline Bio schoot liefst 58 procent omhoog. Het biotechnologiebedrijf wordt voor 1,4 miljard dollar overgenomen door de Zwitserse farmaceut Novartis. Tourmaline Bio richt zich op de behandeling van hart- en vaatziekten.