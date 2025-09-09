ECONOMIE
Israëlische bron: Trump stemde in met aanval op Hamas in Qatar

Samenleving
door anp
dinsdag, 09 september 2025 om 16:29
anp090925129 1
TEL AVIV/DOHA (ANP) - Israël had toestemming van de Amerikaanse president Donald Trump om Hamas in Qatar aan te vallen, zegt een hoge Israëlische regeringsbron volgens Israëlische media. De Verenigde Staten zijn de grote beschermheer en wapenleverancier van Israël en hebben daardoor vaak een belangrijke stem.
Trump gaf groen licht voor de aanval op Qatar, meldt nieuwszender Channel 12 op gezag van een hoge Israëlische functionaris. De Amerikaanse president gaf Hamas maandag een "laatste waarschuwing". De Palestijnse beweging moest instemmen met een nieuw voorstel voor een staakt-het-vuren, anders zouden er "consequenties" volgen. Hamas overlegde in Qatar over het voorstel, zeggen Hamas-bronnen tegen nieuwszender Al Jazeera.
De VS en Qatar zijn al lange tijd nauwe bondgenoten. De Golfstaat herbergt de grootste Amerikaanse militaire basis in het Midden-Oosten.
Het Witte Huis heeft tegen Al Jazeera gezegd nog niet te willen reageren op de Israëlische aanval, maar dat zij de situatie nauwgezet volgen.
