Rietland is dit jaar Nederlandse inzending voor de Oscars

AMSTERDAM (ANP) - De film Rietland van regisseur Sven Bresser is dit jaar de Nederlandse inzending voor de Oscars in de categorie beste buitenlandse film. Dat heeft See NL, de organisatie die de selectie van de Nederlandse Oscarinzending coördineert, dinsdag bekendgemaakt.

Rietland gaat over rietsnijder Johan (Gerrit Knobbe), die het levenloze lichaam van een meisje aantreft op zijn land. Hij wordt getroffen door schuldgevoel en gaat op zoek naar antwoorden terwijl hij voor zijn kleindochter zorgt. Rietland is de eerste speelfilm van Bresser. De psychologische thriller werd eerder dit jaar enthousiast ontvangen op het Festival van Cannes, waar de film in wereldpremière ging. Het is ook de slotfilm van het Nederlands Film Festival.

De shortlists van de Oscars worden op 16 december bekendgemaakt. De nominaties volgen ruim een maand later op 22 januari. Op 15 maart worden de Oscars voor de 98e keer uitgereikt. De laatste Nederlandse speelfilm die werd genomineerd in deze categorie was De Tweeling in 2004. De laatste keer dat Nederland het beeldje won, was voor Karakter in 1998.