AI-chipbedrijf Broadcom bij winnaars op terughoudend Wall Street

NEW YORK (ANP) - Broadcom behoorde donderdag tot de winnaars op de beurzen in New York. De chipmaker boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan verwacht, dankzij de aanhoudende sterke vraag naar chips voor kunstmatige intelligentie (AI). Ook de omzetverwachting voor het huidige kwartaal viel hoger uit dan voorzien.

Broadcom voorspelt daarnaast dat de omzet uit de verkoop van zijn AI-chips volgend jaar de 100 miljard dollar zal overschrijden. Het aandeel werd daarop bijna 3 procent hoger gezet. Branchegenoot Marvell Technology, die na de slotbel met cijfers komt, klom een kleine 2 procent.

De algehele stemming op Wall Street was terughoudend door de aanhoudende oorlog van de Verenigde Staten en Israël tegen Iran, die de zesde dag is ingegaan. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,5 procent lager op 48.492 punten en de brede S&P 500-index verloor 0,2 procent tot 6855 punten. Techbeurs Nasdaq speelde 0,1 procent kwijt op 22.790 punten.