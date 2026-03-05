ECONOMIE
Ook zaterdag repatriëringsvlucht uit Oman

Samenleving
door anp
donderdag, 05 maart 2026 om 15:51
DEN HAAG (ANP) - Er is een akkoord over een derde vlucht om gestrande Nederlanders op te halen, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag. Komende zaterdag zal in samenwerking met Corendon een vliegtuig van Muscat (Oman) naar Amsterdam vliegen.
Eerder op de dag kondigde het ministerie ook al twee vluchten aan om Nederlanders op te halen. Dat ging om vluchten vrijdag uit Muscat en Sharm-el-Sheikh (Egypte).
Het kabinet kondigde woensdag aan reizigers te gaan repatriëren. Er zitten in de regio vermoedelijk duizenden Nederlanders vast door de oorlog in Iran.
Het is volgens het ministerie de bedoeling dat er nog meer vluchten die kant op gaan om Nederlanders op te halen. Zij moeten zich dan wel bij het ministerie hebben gemeld en voldoen aan voorwaarden. Ook moeten zij een deel van de kosten dragen.
