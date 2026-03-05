Britten sturen meer straaljagers naar Midden-Oosten

LONDEN (ANP) - Het Verenigd Koninkrijk stuurt nog eens vier straaljagers van het type Typhoon naar Qatar. Dat maakte de Britse premier Keir Starmer bekend op een persconferentie. Hij benadrukte daar dat veel wordt ondernomen om Britten in het Midden-Oosten te beschermen.

De premier zei te begrijpen dat er grote bezorgdheid is over het lot van landgenoten in de regio en de mogelijkheid dat het conflict verder escaleert. Hij stelde dat zich honderdduizenden Britse burgers in landen bevinden die momenteel worden bestookt door Iran.

De premier noemde het beschermen van Britten topprioriteit en zei dat ruim voor de oorlog al versterkingen naar de regio waren gestuurd. Het VK zou later bij de uitbraak van vijandelijkheden snel in actie zijn gekomen om bondgenoten en burgers te beschermen.

De Typhoon-straaljagers gaan een eskader versterken in Qatar, een van de Golfstaten die ook onder vuur ligt. Ook bevestigde Starmer dat Wildcat-helikopters die drones kunnen uitschakelen vrijdag op Cyprus arriveren.