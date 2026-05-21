AI-chipbedrijf Nvidia licht hoger op Wall Street na resultaten

NEW YORK (ANP) - Nvidia ging donderdag licht omhoog op de beurzen in New York. De grootste verkoper van chips voor kunstmatige intelligentie (AI) behaalde afgelopen kwartaal opnieuw recordresultaten door de aanhoudende grote vraag naar chips voor AI-datacenters. Volgens topman Jensen Huang verloopt de bouw van AI-fabrieken met "uitzonderlijke snelheden" en is sprake van de "grootste expansie van infrastructuur in de menselijke geschiedenis".

Het aandeel Nvidia steeg in de vroege handel 0,8 procent. Door het optimisme rond de enorme investeringen van grote techbedrijven in AI is Nvidia uitgegroeid tot het meest waardevolle bedrijf ter wereld, met een beurswaarde van ruim 5 biljoen dollar.

De algehele stemming op Wall Street was licht negatief na de stevige winsten een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,4 procent lager op 49.778 punten en de brede S&P 500-index zakte 0,5 procent tot 7397 punten. Techbeurs Nasdaq daalde 0,5 procent tot 26.141 punten.

Olieprijzen

Woensdag stegen de beurzen in New York ruim 1 procent, nadat president Donald Trump had gezegd dat de Verenigde Staten in de "laatste fases" van de vredesgesprekken met Iran zijn. De olieprijzen gingen daardoor flink omlaag. Donderdag liepen de olieprijzen echter weer op. Een vat Brentolie werd 3,3 procent duurder op 108,55 dollar en Amerikaanse olie kostte 3,8 procent meer op 101,95 dollar per vat.

Chipbedrijven als Advanced Micro Devices (AMD) en Intel verloren tot 3 procent na de resultaten van Nvidia. Cerebras Systems, dat vorige week naar de beurs ging, daalde 1 procent. Cerebras maakt naar eigen zeggen de grootste en krachtigste AI-chips ter wereld, die AI-modellen sneller laten draaien dan de chips van Nvidia.

Walmart

Walmart ging 6 procent omlaag. De grootste supermarktketen ter wereld boekte afgelopen kwartaal meer omzet dan verwacht. De verwachtingen voor het huidige kwartaal vielen echter tegen. Dat zorgde voor twijfel bij beleggers over de koopkracht van de Amerikaanse consument, die door de hoge benzineprijzen onder druk staat.

Cosmeticamerk Elf Beauty zakte 0,6 procent na kwartaalcijfers. Het bedrijf verklaarde enkele prijsverhogingen als gevolg van de importheffingen van Trump terug te draaien, nu consumenten meer last hebben van de hoge benzineprijzen door de Iranoorlog.